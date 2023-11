DIRETTA/ Sassuolo Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (27 novembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci resta qualche minuto verso la diretta di Sassuolo Monza Primavera, che adesso presentiamo analizzando le statistiche nella prima parte del campionato Primavera 1 delle due formazioni che stanno quindi per dare vita al posticipo. Il Sassuolo Primavera fa decisamente bene, perché vanta 19 punti in classifica, che sono stati frutto per i neroverdi di sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle prime dieci giornate di campionato, un rendimento certamente positivo anche se il valore della differenza reti non va oltre il +1, perché i gol segnati dal Sassuolo in questo campionato sono diciotto ed evidentemente quelli subiti sono diciassette.

DIRETTA/ Verona Lecce video streaming tv: meglio l'Hellas in epoca recente (Serie A, 27 novembre 2023)

Il Monza Primavera dopo le prime dieci giornate è più in difficoltà, perché ha raccolto solamente 10 punti in classifica, maturati tramite due vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, mentre la differenza reti dei giovani biancorossi brianzoli in campionato è evidentemente negativa (-4), frutto di diciotto gol segnati a fronte dei ben ventidue invece già al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Sassuolo Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Roma Verona Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Cherubini! (oggi 27 novembre)

SASSUOLO MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Monza Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che il principale campionato Under 19 viene fornito da Sportitalia, e questa emittente mette comunque a disposizione tutti i match di ciascun turno in diretta streaming video. Potrete dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in questione, con due modalità: visitare il sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) oppure rivolgervi al canale Sportitalia Live 24 che è presente solo in streaming.

Video/ Turris Audace Cerignola (1-1) gol e highlights: Guida la riprende in extremis (26 novembre 2023)

SASSUOLO MONZA PRIMAVERA: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Sassuolo Monza Primavera, che sarà in diretta dallo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo, si gioca alle ore 16:00 di lunedì 27 novembre ed è valida per l’undicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Partita molto importante per entrambe le compagini: i nero-verdi padroni di casa, infatti, stanno vivendo un momento molto positivo costellato di quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate. Il successo ottenuto nell’ultimo turno nel derby di Bologna, inoltre, ha permesso agli emiliani di volare al quarto posto della graduatoria. Per i biancorossi brianzoli, invece, solo un successo nelle ultime cinque gare e dieci punti in classifica che valgono la quintultima posizione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MONZA PRIMAVERA

In Sassuolo Monza Primavera diversi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. L’allenatore dei nero-verdi Emiliano Bigica punterà ancora sul 4-3-2-1: tra i pali spazio a Theiner mentre Cinquegrano e Falasca presidieranno le corsie laterali. Al centro della retroguardia Loeffen e Cannavaro. Centrocampo a tre con Kumi, Lipani e Leone mentre due tra Bruno, Knezovic e Caragea supporteranno l’unica punta Russo. Per gli ospiti allenati dal tecnico Alessandro Lupi ci sarà Mazza a difendere la porta. In difesa spazio a Colombo, Lupinetti, Ravelli e Berretta mentre nel tandem offensivo ci sarà posto per Capolupo e Giubbone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA