DIRETTA/ Bologna Sassuolo Primavera (risultato 0-0) streaming video e tv: che errore (12 novembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO LIVE 0-0): CHE INIZIO

Nei primi venti minuti della diretta tra Bologna e Sassuolo Primavera, assistiamo a un gioco dinamico con entrambe le squadre che cercano di prendere l’iniziativa. Il risultato, ancora fermo sullo 0-0, riflette la parità nel possesso palla e nelle occasioni da gol. Rosetti del Bologna ha avuto un’opportunità chiave per sbloccare il punteggio, ma purtroppo, il suo tentativo non ha trovato la rete.

L’intensità della partita è evidente, con entrambe le squadre impegnate a creare occasioni per segnare. La difesa del Sassuolo Primavera sta resistendo bene agli attacchi avversari. Man mano che la partita si sviluppa, rimaniamo in attesa di scoprire quale squadra riuscirà a prendere il comando e a conquistare la vittoria. (agg. Gianmarco Mannara)

Bologna Sassuolo Primavera, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 14.00 presso il Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato Primavera 1. Derby emiliano che trova il Bologna in un momento di grande difficoltà, con i felsinei che non vincono da 9 partite ufficiali tra Coppa Italia e campionato e che hanno subito in casa del Torino il secondo ko consecutivo.

Decisamente migliore alla vigilia di questo derby emiliano la situazione del Sassuolo che, con l’ultimo 3-0 inflitto al Frosinone, ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, assestandosi in piena zona play off in classifica, mentre il Bologna resta al momento terzultimo. Il 6 maggio scorso il Sassuolo ha calato il poker nell’ultimo precedente in casa dei felsinei, 1-4 il risultato finale in quell’occasione.

BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sassuolo Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Bologna Sassuolo Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale SI Live 24, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Menegazzo, Amey, Rosetti, Ebone, Ravaglioli, Bynoe, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Theiner; Parlato, Loeffen, Cannavaro, Cinquegrano; Leone, Lipani, Okojie; Caragea; Baldari, Russo.

BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











