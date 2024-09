DIRETTA SASSUOLO MONZA PRIMAVERA: NEROVERDI FAVORITI!

Manca poco alla diretta Sassuolo Monza Primavera, che rappresenta il primo posticipo di lunedì 30 settembre nella sesta giornata del campionato Primavera 1 2024-2025. Si gioca alle ore 16:30 ed è una partita che tende dalla parte neroverde, perché il Sassuolo ha iniziato bene la sua stagione e ha confermato di voler puntare al secondo scudetto consecutivo, del resto la stagione dei campioni è iniziata vincendo la Supercoppa e settimana scorsa i neroverdi hanno pareggiato sul campo della Roma, mentre in precedenza avevano rifilato sei gol all’Udinese anche se l’avversaria friulana, almeno in questo momento, fa poco testo.

Diretta/ Napoli Monza (risultato finale 2-0): vetta della Serie A! (29 settembre 2024)

Il Monza invece è in difficoltà: al momento sarebbe salvo ma è chiaro che la sua posizione di classifica non sia delle più serene. Positivo il pareggio contro la Lazio per riprendere in qualche modo la marcia dopo i quattro gol subiti dalla Juventus, adesso però servirà fare qualcosa in più per mettersi al sicuro in anticipo ed evitare guai peggiori più avanti. Aspettando che la diretta Sassuolo Monza Primavera prenda il via, leggiamo insieme in che modo i due allenatori potrebbero disporre loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

Formazioni Napoli Monza/ Quote, due dubbi a destra per Conte (Serie A, 29 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO MONZA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sassuolo Monza Primavera sarà garantita sui canali di Sportitalia, che da qualche anno si occupa di trasmettere le partite del campionato Primavera 1: l’appuntamento nello specifico sarà al numero 60 del digitale terrestre, ma in assenza di un televisore potrete comunque seguire il match in questione anche attraverso le opzioni che la stessa emittente fornisce per la diretta streaming video, ovvero il sito ufficiale www.sportitalia.com e la relativa applicazione attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Sassuolo Spezia (risultato finale 0-0): reti inviolate! (Serie B, 28 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MONZA PRIMAVERA

Emiliano Bigica dovrà probabilmente fare a meno di Leone in Sassuolo Monza Primavera: il suo posto a centrocampo lo prende Mussini che completerà la linea con Emerick Lopes e Frangella, mentre sulla trequarti come sempre agiranno Kevin Bruno e il capocannoniere Knezovic (già 5 gol) alle spalle di Daniel Sandro preferito a Daldum. In difesa dovrebbe essere tutto confermato per il Sassuolo: Macchioni e Corradini saranno i due centrali, Parlato e Benvenuti i giocatori che agiranno sulle fasce, il portiere però potrebbe essere Viganò in luogo di Scacchetti.

Per la diretta Sassuolo Monza Primavera Oscar Brevi imposta un 3-5-2 nel quale Bagnaschi e Azarovs sono in ballottaggio per completare la difesa insieme a Domanico e Crasta, con Mazza che sarà il portiere; sulle corsie laterali dovrebbero spingere Kevin Martins e Capolupo ma per la sinistra c’è anche l’opzione più offensiva rappresentata da Stephen Nené, in mezzo al campo invece attenzione alla candidatura di Gaye che insidia uno tra Lupinetti e Berretta, conferma invece per il playmaker Leonardo Colombo e così dovrebbe essere anche per i due attaccanti, che saranno Zanaboni e Longhi.