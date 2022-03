Diretta Sassuolo Napoli Primavera/ Streaming video tv: neroverdi a caccia dei playoff

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI PRIMAVERA: NEROVERDI REDUCI DA DUE SCONFITTE

Sassuolo Napoli Primavera, in diretta domenica 20 marzo alle ore 12:30, è valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Lecce, gara terminata con il punteggio di 2-1. La squadra di Emiliano Bigica non sta vivendo un momento positivo, infatti i neroverdi hanno perso le ultime due partite disputate in campionato. Il Sassuolo resta comunque a ridosso della zona playoff, occupando la settima posizione con 36 punti, uno in meno rispetto alla Juventus.

Il Napoli arriva alla gara contro il Sassuolo, dopo il pareggio conseguito con il fanalino di coda Pescara, partita terminata con il punteggio di 2-2. Per la compagine di Niccolò Frustalupi si è trattata della seconda gara pareggiata negli ultimi due turni, con i tre punti che mancano dal 6 marzo, in occasione del 3-0 sul Milan. I partenopei sono in dodicesima posizione con 30 punti, 3 in più rispetto alla zona playout. La gara di andata si è conclusa con il risultato di 2-2.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Napoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO NAPOLI PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo Napoli Primavera, le quali scenderanno in campo nella venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore dei neroverdi, Emiliano Bigica, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Sassuolo, in vista della gara contro il Napoli: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele.

Niccolò Frustalupi, tecnico del Napoli Primavera, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare partenopea, in vista della trasferta in cui affronterà il Sassuolo: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Ambrosino.











