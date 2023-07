DIRETTA SASSUOLO PAFOS/ Video streaming tv: da dove ripartono i neroverdi (oggi 19 luglio 2023)

DIRETTA SASSUOLO PAFOS: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Sassuolo Pafos, possiamo certamente ricordare come siano andate le cose per la squadra neroverde nell’ultimo campionato di Serie A. Il Sassuolo, allenato da Alessio Dionisi, ha ottenuto 45 punti: tredicesimo posto in virtù di 12 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte (parecchie) con 47 gol segnati e ben 61 subiti. Un passo indietro rispetto al primo anno di Alessio Dionisi, che nel 2022 aveva centrato un ‘undicesima piazza con 50 punti, aveva sì incassato ben più reti (66) ma con un attacco molto migliore, capace di 64 reti.

Certamente le partenze di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori si sono fatte sentire; diciamo che Dionisi è stato molto bravo a far emergere il talento di alcuni giovani come Armand Laurienté e Luca D’Andrea, che peraltro pochi giorni fa si è tolto la bella soddisfazione di vincere gli Europei Under 19. Adesso per il Sassuolo inizia la terza stagione targata Dionisi: a proposito, con lui i cannonieri della squadra sono stati Scamacca prima e Domenico Berardi poi, autori rispettivamente di 16 e 12 gol. Uno è finito in Premier League ma potrebbe presto fare ritorno in Serie A, l’altro sembrava destinato alla Lazio ma, per l’ennesima stagione, potrebbe proseguire il suo percorso al Sassuolo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO PAFOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Sassuolo Pafos, la prima amichevole estiva della squadra neroverde. Questo significa che non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere alle immagini; per le informazioni utili, anche sul programma settimanale dei ragazzi di Alessio Dionisi, consigliamo di consultare liberamente le pagine ufficiali che il Sassuolo mette a disposizione sui social network, in particolare gli account di Facebook e Twitter.

SASSUOLO PAFOS: PRIMA AMICHEVOLE NEROVERDE!

Sassuolo Pafos, in diretta da Vipiteno, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 19 luglio: è la prima amichevole estiva per la squadra neroverde, che ha raggiunto pochi giorni fa la sede del ritiro e si confronta oggi contro la formazione cipriota, che conosciamo già perché lo scorso anno aveva affrontato, sempre in amichevole alla fine di luglio, Udinese ed Empoli perdendo curiosamente per 2-1 entrambe le volte. Il Sassuolo è partito per Vipiteno con entusiasmo: rispetto all’anno scorso c’è qualche volto in meno (Davide Frattesi ceduto all’Inter) e altri potrebbero partire da qui a breve, ma la voglia di migliorarsi c’è.

Un Sassuolo che sarà ancora affidato ad Alessio Dionisi, che ha preso il posto in panchina di Roberto De Zerbi: non era facile raccogliere l’eredità del bresciano che ha portato il Brighton in Europa League, ma possiamo dire che tra alti e bassi Dionisi abbia fatto il suo, anche se adesso – all’undicesima stagione consecutiva in Serie A – le aspettative per i neroverdi sono quelle di tornare ad accarezzare le posizioni europee. Aspettando che la diretta di Sassuolo Pafos prenda il via, proviamo a ipotizzare quali potrebbero essere le scelte di campo andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PAFOS

Chiaramente è difficile ipotizzare le formazioni della diretta Sassuolo Pafos, ma possiamo comunque provare a schierare un 4-3-3 secondo le migliori scelte a disposizione di Dionisi. In porta dunque Consigli, con davanti a lui una difesa nella quale Ruan Tressoldi e Gian Marco Ferrari potrebbero essere i centrali; Toljan e Muldur si giocano il posto come terzino destro e potrebbero chiaramente fare staffetta tra un tempo e l’altro, stesso discorso per la corsia opposta con Kyriakopoulos e Rogério e, sempre riguardo la difesa, attenzione al giovane Kevin Miranda che ha fatto molto bene con la Primavera.

A centrocampo si riparte da Maxime Lopez, ma anche lui potrebbe essere destinato a lasciare; Matheus Henrique sarà una delle due mezzali, il giovane Kevin Leone l’altra e in mediana al momento Dionisi non ha ulteriori alternative, aspettando però Obiang e Thorstvedt (oltre a Bajrami che però potrebbe e dovrebbe essere impiegato nel tridente). Davanti le scelte non mancano: Mulattieri o Pinamonti come prima punta senza dimenticarsi di Defrel, con Laurienté a sinistra e Domenico Berardi che potrebbe partire titolare sull’altro versante.











