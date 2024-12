DIRETTA SASSUOLO PALERMO, OSPITI IN CALO

Una sfida dal sapore di Serie A, anche se attualmente militano entrambe in cadetteria. Stiamo parlando della diretta Sassuolo Palermo che al Mapei Stadium vedrà le formazioni scendere in campo questo sabato 21 dicembre alle ore 15:00. I neroverdi stanno volando in campionato con sei vittorie consecutive contro Mantova, Sudtirol, Salernitana, Reggina, Sampdoria e Frosinone. Nemmeno il pesante ko in Coppa Italia contro il Milan per 6-1 ha abbattuto il morale degli emiliani.

Video Sassuolo Milan Primavera (2-4)/ Gol e highlights: colpo esterno, Scotti show!

Il Palermo sembrava aver trovato una sorta di equilibrio con i due pareggi con Frosinone e Sampdoria, seguiti dalla vittoria con lo Spezia. Gli ultimi due incontri hanno però cancellato tutto: sconfitta con la Carrarese per 1-0 e ko con il Catanzaro per 2-1.

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO PALERMO, STREAMING VIDEO

I tifosi siciliani che a chilometri di distanza vogliono vedere la diretta Sassuolo Palermo potranno godersi DAZN oppure ad Amazon Prime Video. In diretta streaming sarà possibile visionare l’incontro sulle rispettive applicazioni, sottoscrivendo naturalmente l’abbonamento.

DIRETTA/ Sassuolo Milan Primavera (risultato finale 2-4): Scotti chiude i conti (18 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PALERMO

Ora apriamo il discorso relativo alle probabili formazioni Sassuolo Palermo. I neroverdi si disporranno secondo il 4-2-3-1 con Moldovan in porta, protetto dalla difesa Toljan, Odenthal, Muharemovic e Pieragnolo. A centrocampo Obiang e Boloca con Berardi, Thorstvedt e Laurienté dietro a Moro.

Il Palermo replica con lo stesso assetto tattico, mettendo in mostra una gara a specchio. Tra i pali Desplanches, pacchetto arretrato composto da Nedelcearu, Baniya, Nikolaou e Lund. In mediana Segre e Ranocchia mentre Di Mariano, Verre e Di Francesco supporteranno Le Douaron.

DIRETTA/ Palermo Catanzaro (risultato finale 1-2) streaming video tv: la decide Pompetti! (15 dicembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO PALERMO

Infine eccoci alle quote per le scommesse Sassuolo Palermo che chiudono l’analisi di questo intervento. I neroverdi godono di un certo vantaggio come dimostra l’1 fisso a 1.75 rispetto al 2 a 4.50. Il pari invece è a 3.80.

L’Over 2.5 è quotato a 1.67 dunque molto meno se confrontato con l’Under a 2.10. Gol a 1.67, No Gol a 2.10.