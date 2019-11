Diretta Sassuolo Pescara Primavera/ Streaming video tv: neroverdi fanalino di coda

Sassuolo Pescara Primavera, partita diretta dal signor Luca Angelucci e in programma sabato 2 novembre alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Match interessante tra due squadre bisognose di punti, anche se gli abruzzesi sono stati maggiormente brillanti, considerando anche il loro status di formazione neopromossa. Dopo aver battuto la Juventus in casa, il Pescara ha ottenuto un pirotecnico 3-3 sul campo della Fiorentina ed ha raggiunto quota 7 punti. In difficoltà invece il Sassuolo che finora ha ottenuto un solo punto, pareggiando in casa contro l’Empoli, e dopo il ko in trasferta contro la Juventus di sabato scorso è stato eliminato anche in Coppa Italia, perdendo 2-3 in casa contro il Bologna. La classifica è ancora corta ma ai neroverdi serve uno strappo e soprattutto la prima vittoria in campionato, ancora non arrivata nei primi 6 incontri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Pescara Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Pescara Primavera, sabato 2 novembre alle ore 17.00, sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1. 4-3-3 per il Sassuolo allenato da Francesco Turrini, così schierato: Russo, Saccani, Pilati, Bellucci, Aurelio, Marginean, Steau, Ahmetaj, Oddei, Manzari, Pellegrini. Risponderà il Pescara di Nicola Legrottaglie disposto in campo con un 3-4-1-2: Sorrentino, Martella, Quacquarelli, Celli, Mané, Palmucci, Tringali, Diambo, Bocic, Pavone, Masella.



