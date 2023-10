DIRETTA/ Roma Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (2 ottobre 2023)

DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per avere inizio la diretta della sfida Roma Sampdoria Primavera, due settori giovanili che hanno sempre regalato successi e spettacolo all’interno dei terreni di gioco. Sono 11 le volte in cui due formazioni si sono affrontate. Seguendo le statistiche si notano: quattro vittorie per la Roma; altrettanti pareggi e ben tre successi per i blucerchiati doriani. Nel 2017, la prima sfida è terminata con il risultato di 1-4 a favore della Roma grazie ad uno scatenato Mirko Antonucci autore di due reti. Successive due sfide terminate con i risultati di 2-2 e 4-1 Roma. La partita più interessante tra queste due formazioni è decisamente quella giocata il 18 gennaio 2020.

Risultato pirotecnico di 5-4 con vantaggio iniziale della formazione di casa con il palermitano Felice D’Amico. Segue il pareggio ed il sorpasso della Roma con le reti di D’Orazio e Galeazzi. Pareggio doriano con Baldè e nuovo sorpasso di D’Orazio. La sfida terminerà con la doppietta finale di Baldè e di Pompetti. Roma che ebbe la meglio contro la Sampdoria nel 2022 con il risultato di 0-4, grazie alle reti firmate da Voelkerling Persson con due reti, Volpato e Missori. L’ultima sfida in ordine temporale è stata vinta dalla Sampdoria grazie alle due reti realizzate nel primo tempo da Uberti e Lukisa. (Marco Genduso)

DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Roma Sampdoria Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA: PARTITA INTRIGANTE!

Roma Sampdoria, in diretta lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Tre Fontane di Roma sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi ancora a caccia della giusta continuità in campionato. La sconfitta a tavolino ad Empoli è stato sicuramente un incidente di percorso sgradito per i ragazzi di Federico Guidi, l’ultimo pareggio a Torino ha confermato però che la Roma è ancora lontana dall’aver trovato il passo giusto verso l’alta classifica.

Dall’altra parte la Sampdoria è reduce da un pari casalingo contro i campioni d’Italia del Lecce, seguito poi dal successo contro lo Spezia in Coppa Italia. Per i blucerchiati 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite ufficiali, l’obiettivo è mantenere un passo così veloce anche su un campo difficile come quello dei capitolini. Nel campionato Primavera l’ultimo Roma-Sampdoria, datato 27 maggio 2023, è terminato con una vittoria blucerchiata col punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi, Valisena, Uberti, Ntanda, Costantino, Chilafi, Lotjonen, Alesi, Polli, Porzi, Langella.

ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











