DIRETTA SALERNITANA BARI, I TRE PUNTI MANCANO AD ENTRAMBE

La diretta Salernitana Bari è in programma per domenica 10 novembre 2024 alle ore 17:15 presso lo Stadio Arechi di Salerno come partita valida per la tredicesima giornata della Serie B 2024/2025. I padroni di casa si trovano al quattordicesimo posto con tredici punti conquistati esattamente come Carrarese, Mantova, Reggiana e Sudtirol che occupa il primo posto valido per i playout. I campani sono reduci da due pareggi consecutivi mentre dura da più tempo la striscia senza vittorie per gli ospiti.

I galletti hanno collezionato addirittura otto pareggi dall’inizio dell’anno collocandosi al decimo posto con quattordici punti come il Catanzaro, dietro solo per una peggiore differenza reti. Ricordiamo che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione AIA di Tivoli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi di Biella e Simone Biffi di Treviglio insieme con il quarto uomo Giuseppe Mucera di Palermo mentre al VAR ci saranno Daniele Minelli di Varese e Marco Serra di Torino.

DIRETTA SALERNITANA BARI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Salernitana Bari sarà come di consueto garantita da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda in esclusiva di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2024 attualmente in corso. Chi vorrà vedere la partita dovrà quindi possedere un abbonamento valido per utilizzare il servizio streaming via smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi al sito ufficiale tramite il browser sul proprio pc.

SALERNITANA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo adesso di conoscere le decisioni prese dagli allenatori delle due squadre per chi scenderà in campo dal primo minuto attraverso le probabili formazioni della diretta Salernitana Bari valida per il girone A. Per i suoi campani mister Giovanni Martusciello dovrebbe optare per il 4-3-3 con Sepe in porta, Stojanovic, Bronn, Ferrari e Jaroszynski in difesa, Hrustic, Amatucci e Soriano a centrocampo e tridente formato da Verde, Wlodarczyk e Dalmonte.

Mister Moreno Longo dovrebbe invece scegliere di schierare i suoi con il modulo 3-4-2-1 e dunque puntando su Radunovic tra i pali, Pucino, Vicari ed Obaretin in difesa, Oliveri, Dorval, Benali e Maita in mediana mentre Manzari e Sibilli agiranno sulla trequarti del campo per dare supporto ad uno tra Lasagna oppure Favilli, entrato a gara in corso contro la Reggiana.

SALERNITANA BARI, LE QUOTE

Infine, tentiamo di capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Salernitana Bari prendendo in esame le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione a questo incontro valevole per il tredicesimo turno del campionato cadetto. Stando a quanto offerto sia da Planetwin che da Snai, la Salernitana sembra essere la favorita per aggiudicarsi la vittoria visto che l’1 viene dato a 2.45 mentre il 2, e quindi l’eventuale successo del Bari, è fissato a 2.95. Attenzione anche alle chances concernenti il pari, con l’x pagato a 3.10.