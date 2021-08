Diretta Sassuolo Sampdoria/ Streaming video tv: sfida intrigante (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Sassuolo Sampdoria, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A, si giocherà alle ore 18.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021. Partita sicuramente intrigante tra due formazioni che negli ultimi campionati hanno spesso fatto bene (soprattutto i neroverdi), la diretta di Sassuolo Sampdoria potrebbe dunque dirci quali saranno le ambizioni delle compagini di Alessio Dionisi e Roberto D’Aversa, entrambi alle prime battute delle loro nuove avventure sulle panchine di emiliani e liguri.

Diretta/ Sassuolo Milan Primavera (risultato finale 1-1): gol di Roback e Paz!

Il Sassuolo arriva da una bella vittoria esterna sul campo del Verona alla prima giornata, la Sampdoria invece ha lottato ma ha dovuto cedere di misura al cospetto del Milan. I neroverdi dunque vorranno confermarsi mentre i blucerchiati cercano i primi punti stagionali: che cosa ci riserverà Sassuolo Sampdoria?

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo adesso ricordare che la diretta tv di Sassuolo Sampdoria sarà disponibile su Sky Sport, che va così ad aggiungersi alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa tuttavia è una delle tre partite della giornata che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà doppio, sulla tv satellitare e in streaming.

Diretta/ Spal Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0): Orfei firma l'apertura

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sassuolo Sampdoria. Per i padroni di casa emiliani ecco un modulo 4-2-3-1 che vedrà Consigli in porta; davanti a lui difesa a quattro con Toljan oppure Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra; la coppia in mediana dovrebbe essere formata da Maxime Lopez e Frattesi; ecco poi il reparto offensivo, dove ci aspettiamo Traore, Djuricic e Boga nel terzetto sulla trequarti, a supporto del centravanti Caputo, naturalmente con Raspadori validissima alternativa allo stesso Caputo oppure Traore. Anche la Sampdoria dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: per i blucerchiati ecco Audero in porta; in difesa da destra a sinistra Bereszynski, Yoshida (favorito su Ferrari), Colley ed Augello; in mediana la coppia Ekdal-Thorsby, che però è in ballottaggio con Adrien Silva; nel reparto offensivo infine Candreva, Verre (favorito su Caprari) e Damsgaard dovrebbero agire sulla trequarti a supporto dell’eterno centravanti Quagliarella.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Sassuolo Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono certamente favoriti i padroni di casa, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 2,05, mentre poi si sale fino a quota 3,65 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna della Sampdoria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA