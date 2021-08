Video/ Verona Sassuolo (2-3): highlights e gol. Che debutto per Dionisi!

VIDEO VERONA SASSUOLO: TRE PUNTI PER I NEROVERDI AL 1^ TURNO

Buon vittoria per gli emiliani al debutto nella 1^ giornata di Serie A: come si vede nel video di Verona Sassuolo, la squadra di Dionisi vince con il risultato finale di 3-2 e dunque si porta a casa i primi tre punti per il nuovo campionato italiano. Raccontando ora della sfida, davvero piacevole, occorsa al Bentegodi, va detto che fin dal via non sono alti ritmi, complice il caldo: qualche errore per parte, ma i due club appaiono comunque in partita. È però solo al 32’ che la sfida si blocca con Rapsaadori, ben indirizzato da Djuricic, che insacca il pallone nell’angolino in basso a destro alla porta di Pandur: prima dell’intervallo è poi colpo di scena con l’espulsione per doppio giallo di Miguel Veloso. Il Verona riparte nel secondo tempo in dieci: nella ripresa pure sono subito gli emiliani a prendere in mano le redini del gioco e giòà al 52’ arriva la rete del 2-0 per il Sassuolo, con Francesco Caputo. Al 69’ nuovo colpo di scena al Bentegodi, con il rigore concesso all’Hellas per fallo di Toljan su Volpi: confermato il penalty al Var, al dischetto si presenta Zaccagni che pure non sbaglia e riapre il match sul 2-1. Sono poi cambi dalla panchina, ma i ritmi rimangono serrati: al 77’ il Sassuolo firma il tris con Traorè. Pure il Verona rimane vivo, ma attende il 90’ per trovare la rete del rilancio, sempre con Zaccagni: la magia del numero 10 gialloblu pure non basta e al triplice fischio finale è vittoria del Sassuolo per 3-2 sul Verona.

IL TABELLINO

Verona-Sassuolo 2-3

Marcatori: 32′ Raspadori (S), 51′ Djuricic (S), 71′ rig. e 90′ Zaccagni (V), 77′ Traore (S)

VERONA: Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (55′ Di Carmine); Casale (72′ Magnani), Hongla (55′ Tameze), Veloso, Lazovic; Barak (72′ Ilic), Zaccagni, Kalinic (46′ Cancellieri). A disposizione: Berardi, Montipò, Cetin, Ruegg, Bessa, Frabotta, Ragusa. All. Eusebio Di Francesco

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches (91′ Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (83′ Magnanelli), Lopez; Djuricic (83′ Defrel), Raspadori (67′ Traore), Boga; Caputo (91′ Scamacca). A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Muldur, Oddei, Haraslin. All. Alessio Dionisi

Arbitro: Volpi di Arezzo Assistenti: Scarpa – Perrotti Quarto Ufficiale: Zufferli VAR: Mazzoleni – Meraviglia

Note: ammoniti Lopez (S), Di Carmine (V), Djuricic (S). Al 45’+1′ espulso Veloso (V) per doppia ammonizione.

VIDEO VERONA SASSUOLO, HIGHLIGHTS E GOL

