Diretta Sassuolo Spal Primavera/ Streaming video tv: match intrigante ad alta quota

DIRETTA SASSUOLO SPAL PRIMAVERA: GLI ESTENSI SONO UNA RIVELAZIONE

Sassuolo Spal Primavera, che verrà diretta dal signor Simone Galipò, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 10 marzo e rientra nel programma del campionato Primavera 1 2020-2021: siamo alla 14^ giornata, dunque la penultima di un girone di andata che ancora una volta apre ad un turno infrasettimanale. Gli estensi sognano in grande: sabato scorso hanno battuto la Juventus sorpassandola in classifica e prendendosi il terzo posto, bisognerà valutare se questo passo sarà costante ma nel frattempo questa squadra è la grande rivelazione del torneo.

Anche il Sassuolo però sta facendo bene: nel weekend ha fermato la Roma capolista (in trasferta) ed è riuscita a confermarsi in zona playoff, vincendo oggi farebbe un salto in avanti non indifferente. Dunque la diretta di Sassuolo Spal Primavera si prospetta come davvero interessante; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco proviamo a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai due allenatori, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SASSUOLO SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Spal Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro digitale terrestre che si occupa di tutto il campionato Under 19; come sempre la stessa emittente metterà a disposizione anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, del quale si potrà usufruire, senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL PRIMAVERA

È un 3-5-2, con difesa pronta a passare a 5, quello di Emiliano Bigica per Sassuolo Spal Primavera: Paz a destra, ballottaggio Saccani-Pinelli sull’altro versante, Flamingo-Piccinini-Ranem il terzetto centrale a protezione del portiere Samuele Vitale. Artioli e Marginean fanno compagnia ad Aucelli, che avanzando la sua posizione va di fatto a creare un modulo che somiglia molto a un 3-4-1-2 in fase offensiva; Manara e Samele restano favoriti su Isaac Karamoko e Micheal per le maglie da attaccanti. Giuseppe Scurto dispone la sua Spal Primavera con il 4-3-3: davanti a Galeotti agiscono Raitanen e Peda, mentre i due terzini dovrebbero essere Iskra e Yabre. A centrocampo due dubbi, ovvero Zanchetta-Simonetta per la maglia di regista e Colyn-Tunjov per la mezzala, verso la conferma invece Attys così come Luca Moro, l’ultimo matchwinner, che sarà il perno centrale di un tridente completato dagli esterni Ellertsson e Campagna, favoriti su Piht e Carrà.

