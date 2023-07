DIRETTA SASSUOLO SPEZIA/ Video streaming tv: non mancano i testa a testa tra le squadre (23 luglio 2023)

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Sassuolo Spezia non rappresenta certo una novità nel panorama del calcio italiano. Solo nelle ultime tre stagioni, quelle che i liguri hanno trascorso in Serie A, abbiamo avuto sei incroci; in totale sono 10 in partite ufficiali, perché abbiamo due partite valide per il terzo turno di Coppa Italia (nel 2017 e 2019) e poi ancora le prime due che fanno riferimento al campionato di Serie B 2012-2013, quello cioè in cui il Sassuolo di Eusebio Di Francesco ha conquistato la storica promozione nella massima serie.

Il bilancio sorride totalmente ai neroverdi: abbiamo infatti 7 vittorie degli emiliani a fronte di un solo successo dello Spezia, con due pareggi che sono entrambi 2-2 maturati al Picco. La vittoria ligure è del febbraio 2021, in trasferta: a segno quel giorno Martin Erlic e Emmanuel Gyasi che avevano rimontato l’iniziale vantaggio di Francesco Caputo. Da quel momento ci sono quattro partite in cui il Sassuolo non ha mai perso; l’ultima risale a metà marzo, sempre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il gol decisivo lo aveva messo a segno Domenico Berardi su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano di Kelvin Amian. Vedremo come andrà questa amichevole… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida tra Sassuolo Spezia non è al momento prevista. Infatti, stando a quanto è stato reso noto, non è disponibile da nessuna parte nemmeno la diretta streaming della sfida tra neroverdi e bianconeri. Match che fino all’anno scorso era un appuntamento della nostra Serie A.

Fatto sta che nessuna delle due società ha annunciato come detto alcun modo per vedere l’evento e dunque l’unico modo è rimanere aggiornati attraverso le stesse squadre che tramite canali social aggiorneranno repentinamente l’andamento del match.

SASSUOLO SPEZIA: GLI AQUILOTTI TORNANO IN CAMPO

La diretta Sassuolo Spezia, in programma domenica 23 luglio alle ore 17:00, sarà la prima amichevole stagionale dei liguri mentre per gli emiliani siamo già a quota due. In realtà lo Spezia avrebbe già dovuto giocare un’amichevole contro il Gherdeina, ma a causa di un violento nubifragio sulla Valgardena si è deciso di non giocare per evitare infortuni inutili alle porte della nuova stagione. Come detto per il Sassuolo invece sarà la terza amichevole dopo il 22-0 inflitto al Real Vicenza e la vittoria in rimonta contro i ciprioti del Paphos.

Per lo Spezia sarà come riassaporare un po’ di Serie A dopo la retrocessione dell’ultima stagione avvenuta nello spareggio contro l’Hellas Verona. I liguri però hanno un obiettivo chiaro in testa per la prossima annata ovvero quello di tornare sul palcoscenico calcistico più prestigioso in ambito nazionale, scongiurando una seconda stagione in B. Il Sassuolo invece nel 2022/2023 ha ultimato col 13esimo posto la decima stagione consecutiva in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Spezia vanno prese con le pinze visto che si tratta pur sempre di un match amichevole. I neroverdi scenderanno in campo col 4-2-3-1 con Consigli in porta, come terzini Toljan-Paz e Kyriakopoulos-Rogerio dall’altra. Centrali saranno Erlic e Tressoldi che si altereranno con Flamingo e Ferrari. A centrocampo Boloca e Henrique con Thorstvedet e Lopez pronti a subentrare mentre in avanti Berardi-Volpato-Antiste si giocheranno il posto con Defreli-Bajrami-Leone. Davanti Pinamonti e Mulattieri le due alternative per un posto.

Più difficile ipotizzare l’undici degli spezzini, anche se Bastoni, Zurkowski, Ekdal, Beck e Verde dovrebbero essere quelli che con più probabilità prenderanno parte da titolari all’amichevole. Da verificare invece le condizioni di Nzola, reduce da giorni di lavoro differenziato a causa di un leggero risentimento.











