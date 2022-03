Diretta/ Sassuolo Spezia streaming video e tv: neroverdi ambiziosi (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA: DELICATA PER I LIGURI

Sassuolo Spezia, in diretta venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Neroverdi ambiziosi dopo l’ultima serie di 5 risultati utili consecutivi, molto importante per rilanciare definitivamente la formazione emiliana in classifica dopo tanti alti e bassi. L’ultimo 2-2 in casa della Salernitana ha lasciato la squadra allenata da Dionisi a quota 40 punti, anche se le posizioni che valgono l’Europa sono ancora lontane 8 lunghezze.

Lo Spezia dopo 4 sconfitte consecutive ha preso un’importante boccata d’ossigeno vincendo lo scontro salvezza contro il Cagliari, un risultato che ha riportato i liguri a +4 sui sardi quartultimi e soprattutto a +7 sul Venezia terzultimo, che ha però una partita da recuperare. Nel match d’andata 2-2 a La Spezia col Sassuolo che ha recuperato un doppio svantaggio ai bianconeri, liguri corsari al Mapei Stadium nell’ultimo precedente in Emilia, vinto 1-2 il 6 febbraio 2021. Al 16 febbraio 2013, col punteggio di 3-2, nel campionato di Serie B risale l’ultimo successo interno dei neroverdi sullo Spezia.

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Spezia di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la diretta di Spezia Cagliari è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Spezia, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Traoré. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.35, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

