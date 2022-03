DIRETTA/ Spezia Cagliari video streaming tv: una vittoria per parte in passato

DIRETTA SPEZIA CAGLIARI: TESTA A TESTA

Allo Stadio Picco la diretta di Spezia Cagliari si è già giocata per appena due volte. Il bilancio è in equilibrio con un successo a testa e nessun pareggio né da una parte né dall’altra. L’ultimo precedente ci porta al 20 marzo scorso alla prima storica stagione delle Aquile nella massima categoria. A vincere furono proprio i bianconeri col risultato finale di 2-1. Dopo un primo tempo completamente in equilibrio i padroni di casa la sbloccarono all’inizio della ripresa grazie a una giocata di Piccoli. Il raddoppio lo mise a segno Maggiore a dieci minuti dalla fine. Gli ospiti trovavano la via per riaprire la gara con una rete di Pereiro al minuto 83.

Diretta/ Inter Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: pari al 45'

Quella rete cambiava l’inerzia della partita con una rete di Joao Pedro annullata dal var per fuorigioco, tra mille proteste, al minuto 94. L’altro precedente ci porta al novembre del 2015 quando le due compagini giocavano nel campionato cadetto. La gara era stata aperta alla mezzora da una rete del solito bomber Melchiorri. Questo raddoppiava all’inizio della ripresa chiudendo di fatto il match a ogni possibile interpretazione. Il rosso a Calaiò e l’autorete di Valentini al 94esimo fecero il resto. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Cagliari Sampdoria Primavera (risultato finale 2-2): pari tra mille emozioni

DIRETTA SPEZIA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Spezia Cagliari di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la diretta di Spezia Cagliari è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Diretta/ Juventus Spezia (risultato finale 1-0): vittoria Champions per Allegri

PUNTI PESANTI PER LA SOPRAVVIVENZA!

Spezia Cagliari, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Picco de La Spezia, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A. Sfida salvezza: mai termine fu più appropriato. Il confronto tra la formazione di Thiago Motta e l’undici di Walter Mazzarri è destinato a tracciare un solco nella lotta per evitare la retrocessione, considerando il posizionamento delle due squadre…

Entriamo nel dettaglio della diretta Spezia Cagliari e partiamo dalla formazione di casa. I bianconeri sono situati al sedicesimo posto con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. Spezia a +4 sul Venezia quart’ultimo, ma il trend è decisamente negativo: Giulio Maggiore e compagni sono reduci da ben quattro sconfitte di fila. Per completezza, i ko sono arrivati contro Fiorentina, Bologna, Roma e nell’ultimo turno contro la Juventus. Il gioco è incoraggiante, ma non basta per salvarsi, Thiago Motta lo sa bene. Non se la passa tanto meglio il Cagliari, situato al diciassettesimo posto con 25 punti, frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. Rossoblu a +3 sul Venezia e reduci dal pesante ko interno per 0-3 contro la Lazio che ha spezzato un buon ruolino.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CAGLIARI

Dopo aver presentato la diretta Spezia Cagliari, è arrivato il momento di andare a scoprire le probabili formazioni del match in programma allo stadio Picco. Iniziamo dalla formazione allenata da Thiago Motta, alle prese con alcuni dubbi sull’undici. Ricordiamo che i bianconeri sono privi di due elementi di spessore in mezzo al campo, parliamo del brasiliano Leo Sena e di Sala. L’ex tecnico del Psg Under 19 opterà ancora una volta per il 4-2-3-1 con Provedel in porta e linea a quattro formata da Amian, Erlic, Nikolaou e Reca. Kiwior agirà in cabina di regia insieme a Bastoni, mentre sulla trequarti troviamo Verde, Maggiore e Gyasi. Ballottaggio in attacco: Manaj è in vantaggio su Nzola. Passiamo adesso alla formazione di Walter Mazzarri, che non potrà fare affidamento su Rog, Walukiewicz, Strootman, Ceter e Nandez. Il modulo sarà il classico 3-5-2: Cragno tra i pali, davanti a lui il trio Goldaniga-Lovato-Carboni. Bellanova e Dalbert agiranno sulle corsie esterne, mentre in mezzo al campo spazio a Marin, Grassi e uno tra Baselli e Deiola. In attacco nessun dubbio: Joao Pedro sarà affiancato da Leonardo Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande, grandissimo equilibrio per la diretta Spezia Cagliari: i bookmakers non hanno dubbi. Le principali agenzie di scommesse prevedono una gara molto combattuta: nessuna delle due squadre parte con i favori del pronostico e anche la quotazione del pareggio è molto bassa rispetto al solito. Prendiamo come riferimento i dati offerti da Eurobet: la vittoria dello Spezia è data a 2,65, il pareggio è dato a 3,20, mentre la vittoria del Cagliari è data a 2,70. Equilibrio anche per quanto riguarda il numero dei gol della sfida del Picco: l’Under 2,5 è dato a 1,80, mentre l’Over 2,5 è dato a 1,90. Discorso leggermente diverso per quanto riguarda Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA