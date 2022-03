DIRETTA/ Salernitana Sassuolo video streaming tv: ci sono pochi precedenti

DIRETTA SALERNITANA SASSUOLO: TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Sassuolo si è giocata allo Stadio Arechi, prima di oggi, in altre tre occasioni. Il bilancio è in netto equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio. L’ultimo precedente in Campania ci porta indietro a un match di Serie B del maggio 2010, una gara terminata col clamoroso risultato di 1-4. Protagonista assoluto fu Noselli con una tripletta arrivata subito dopo il gol di Quadrini in apertura. Nel finale Siano regalava ai suoi almeno il gol della bandiera nel finale.

C’è poi da raccontare un match molto avvincente disputato nel settembre del 2008 per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Il match terminò col risultato di 2-2 dopo i 120 minuti di gioco e fu decisa ai calci di rigore con il cavalluccio marino che passò il turno. I granata non vincono nei novanta minuti dalla gara del 30 agosto 2008, un match terminato col risultato finale di 1-0. La partita si disputò in cadetteria. All’andata al Mapei Stadium il Sassuolo si impose col risultato di 1-0 gara decisa da un gol di Domenico Berardi all’inizio della ripresa. Cosa accadrà oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA SALERNITANA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Sassuolo sarà più correttamente una diretta streaming video che sarà garantita naturalmente dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A, sette delle quali in esclusiva (compresa questa). Per seguire la diretta Salernitana Sassuolo potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SFIDA SPETTACOLARE!

Salernitana Sassuolo, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A. Ci si gioca tanto tra granata e neroverdi, per motivi diametralmente opposti. La società di proprietà Iervolino è alla ricerca disperata di punti per la salvezza, sempre più lontana dopo gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra di Davide Nicola. I neroverdi, invece, arrivano a questo appuntamento da quattro risultati utili consecutivi e la zona europea non è così distante…

Continuiamo la nostra analisi della diretta di Salernitana Sassuolo accendendo i riflettori sui percorsi delle due squadre. La compagine campana occupa l’ultimo posto della classifica, anche se deve recuperare ancora due partite. I granata hanno raccolto sin qui 26 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte. Dopo quattro pareggi consecutivi contro Spezia, Genoa, Milan e Bologna, Ribery e compagni sono stati demoliti per 5-0 dall’Inter nell’ultimo turno. Passiamo adesso ai neroverdi, situati al decimo posto in classifica con 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Come dicevamo, l’undici di Dionisi ha raccolto quattro risultati utili di fila: dopo il pareggio interno contro la Roma, sono arrivate le vittorie contro Inter, Fiorentina e Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SASSUOLO

È tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Salernitana Sassuolo e ci sono diversi nodi da sciogliere sia per Nicola, che per Dionisi. Partiamo dalla formazione di casa, priva di Mazzocchi e Schiavone. I granata riproporranno il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. Confermato Sepe tra i pali, mentre in difesa agiranno Zortea e Ranieri sugli esterni e Dragusin-Fazio in mezzo. Dubbi a centrocampo: Coulibaly, Ederson e Radovanovic si giocano due maglie, i primi due sono in vantaggio. Verdi, Bonazzoli e Kastanos sulla trequarti, anche se non è da escludere il ritorno da titolare di Ribery, out nella sfida contro l’Inter. In attacco spazio a Djuric, in vantaggio su Mousset. Passiamo adesso al Sassuolo, Dionisi dovrà fare a meno di Romagna, Obiang, Djuricic, Toljan e Rogerio. Confermato il 4-2-3-1: Consigli tra i pali e linea a quattro composta da Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. In mediana Frattesi affiancherà il rientrante Maxime Lopez, attacco confermatissimo: Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di bomber Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ora è arrivato il momento di andare a scoprire le quote per le scommesse della diretta Salernitana Sassuolo. Secondo i principali bookmakers, gli ospiti partono favoriti. Prendiamo come esempio le quote offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet: la vittoria della Salernitana è data a 4,00, il pareggio a 4,00, la vittoria del Sassuolo a 1,80. Difese non eccezionali e attacchi di valore, il pronostico è che vedremo tanti gol: l’Over 2,5 è dato a 1,50, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,40. Quote identiche per quanto riguarda il Gol e il No Gol. Speriamo in un grande spettacolo.



