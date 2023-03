Diretta/ Sassuolo Spezia, video streaming tv: Dionisi sfida Semplici (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA: PARTITA COMBATTUTA!

Sassuolo Spezia, in diretta venerdì 17 marzo 2023 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre reduci da un buon momento e intenzionate a proseguire la striscia positiva.

Il Sassuolo è tredicesimo in classifica con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. Tre successi di fila per Berardi e compagni, reduci dal pirotecnico 3-4 contro la Roma. Lo Spezia, invece, è diciassettesimo a quota 24 punti, a +5 sul Verona terzultimo. Tre risultati utili di fila per i liguri, che arrivano a questo appuntamento dal trionfo di prestigio per 2-1 contro l’Inter.

SASSUOLO SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sassuolo Spezia, valida per la ventisettesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della DAZN squad. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPEZIA

Qualche ballottaggio da valutare per Dionisi e Semplici, andiamo a disvelare le probabili formazioni della diretta Sassuolo Spezia. Partiamo dai neroverdi, privi di Muldur, Romagna e dello squalificato Tressoldi. Il modulo è il consueto 4-3-3: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti, Laurientè. Passiamo adesso ai liguri, privi di Holm, Bastoni e Moutinho. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1: Dragowski, Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou, Bourabia, Ekdal, Zurkowski, Shomurodov, Gyasi, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sassuolo favorito sullo Spezia secondo le quote per le scommesse. Andiamo a conoscere i numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Sassuolo è a 1,80, il pareggio è a 3,75, mentre il successo dello Spezia è a 4,40. L’Under 2,5 è quotato 2,05, con l’Over 2,5 a 1,70. Simile il rapporto tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,62 e 2,15.











