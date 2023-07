Diretta/ Sassuolo Sudtirol streaming video tv: amichevole di livello per Dionisi (oggi 27 luglio 2023)

DIRETTA SASSUOLO SUDTIROL: AMICHEVOLE DI ALTO LIVELLO

Sassuolo Sudtirol, in diretta giovedì 27 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo di Vipiteno sarà una sfida amichevole. Il Sassuolo è determinato a rialzare la testa dopo un precampionato 2023/2024 poco brillante. La squadra neroverde ha subito una sconfitta amichevole bruciante per 3-2 contro il retrocesso Spezia. Ora, la formazione di Alessio Dionisi è pronta ad affrontare una nuova sfida contro il Sudtirol. L’incontro, che si terrà a Vipiteno, segnerà l’ultima partita del Sassuolo in Alto Adige.

Dopo la deludente prestazione contro lo Spezia, l’allenatore non ha risparmiato critiche e ci si aspetta una reazione immediata da parte di Berardi e dei suoi compagni di squadra. Il Sassuolo è determinato a lasciarsi alle spalle le posizioni medio-basse di classifica degli ultimi anni e a tornare a essere competitivo in Serie A. Il match contro il Sudtirol non sarà una passeggiata, poiché la formazione altoatesina è stata una delle sorprese della scorsa Serie B e ha sfiorato la promozione in massima serie, provando a confermarsi in questa nuova annata dopo la conferma del tecnico Bisoli.

SASSUOLO SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sudtirol non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club neroverde, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test sostenuto dagli uomini di Alessio Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Sudtirol, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Vipiteno. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli: Toljan, Erlic, Ruan, Kyriakopoulos; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Antiste; Pinamonti. Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Shiba, Rottensteiner, Tait, Giorgini, Masiello, Cisco, Lonardi, Odogwu, Buzi, Rover.

