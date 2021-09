DIRETTA SASSUOLO TORINO/ Video streaming tv: dominio granata nel testa a testa

DIRETTA SASSUOLO TORINO: TESTA A TESTA

Per avvicinarci alla diretta di Sassuolo Torino, possiamo dare uno sguardo alla storia recente di questa partita con scarsa tradizione ma che negli ultimi anni è diventata una costante. Non a caso, per trovare gli ultimi dieci precedenti ufficiali basta tornare indietro solo fino al gennaio 2017: va detto che il Torino è una sorta di bestia nera di recente per il Sassuolo, che ha raccolto una sola vittoria in queste dieci sfide, a fronte di quattro pareggi e di ben cinque affermazioni per il Torino, che di conseguenza domina il testa a testa, anche se va detto che il fattore campo è determinante perché i cinque successi dei granata sono arrivati tutti in Piemonte, dunque manca il successo a Reggio Emilia, dove contiamo una vittoria del Sassuolo e quattro pareggi.

Nello scorso campionato andata e ritorno sono state accomunate da un gran numero di gol: venerdì 23 ottobre 2020 ecco un pareggio per 3-3 in casa del Sassuolo, mentre naturalmente il Torino ha vinto in casa, con il risultato di 3-2 mercoledì 17 marzo 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO TORINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

SASSUOLO TORINO: DIONISI VS JURIC, SPETTACOLO!

Sassuolo Torino, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 17 settembre 2021, sarà l’anticipo che aprirà la quarta giornata del campionato di Serie A. La diretta di Sassuolo Torino ci dovrà dare risposte importanti sia sugli emiliani neroverdi di Alessio Dionisi sia sugli ospiti granata allenati da Ivan Juric. Il Sassuolo finora ha 4 punti, arriva da una sconfitta subita in extremis sul campo della Roma che sicuramente non ha ridimensionato gli emiliani, che però vorranno ripartire subito per rimanere protagonisti nella parte alta della classifica.

Il Torino invece aveva iniziato malissimo, con due sconfitte, ma domenica scorsa ha vinto per 4-0 contro la Salernitana raccogliendo i primi tre punti della stagione e oggi vorrebbe naturalmente confermarsi per proseguire la propria crescita. Che cosa ci riserverà allora stasera Sassuolo Torino in questo venerdì di Serie A?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

Scopriamo adesso quali dovrebbero essere le probabili formazioni di Sassuolo Torino. Per i padroni di casa del Sassuolo ci attendiamo un modulo 4-2-3-1 con Scamacca che dovrebbe agire da prima punta, considerato che Raspadori non è al top. Procedendo però con ordine, ecco che in porta naturalmente ci sarà Consigli; davanti a lui difesa a quattro con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio, anche se le maglie di entrambi i terzini potrebbero essere ancora in ballottaggio; in mediana ci aspettiamo Maxime López e Frattesi, mentre alle spalle della prima punta dovrebbero agire Berardi, Djuricic e Boga.

Per il Torino ecco invece un modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta; davanti a lui la difesa a tre con Zima, Bremer e Rodríguez (anche a causa di qualche assenza); Singo, Lukic, Mandragora e Brekalo sono invece i favoriti per il quartetto di centrocampo, così come Pobega e Pjaca dovrebbero agire sulla trequarti in appoggio a Sanabria, centravanti in assenza di Belotti e Zaza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sassuolo Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa neroverdi partono favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,75 sia per il segno X sia per il segno 2, perché pareggio e vittoria del Torino sono considerati allo stesso livello.

