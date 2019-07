Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video e tv: superpole e gara 1 (Gp Usa)

Nuovo appuntamento in diretta per la Sbk a Laguna Seca: oggi sabato 13 luglio 2019 infatti vivremo da vicino la seconda giornata per il Gran Premio Usa 2019, uno dei banchi di prova del mondiale della Superbike più amati da tutti gli appassionati, ma anche tra i più complicati da seguire considerato il forte fuso orario esistente tra Italia e Stati Uniti. Nonostante gli orari ben particolari comunque non esiteremo a vivere a pieno questo fine settimana a stelle e strisce, anche perchè, come ricordato prima, ci attenderà poi una pausa di quasi due mesi prima del prossimo Gp del mondiale delle derivate di serie. Ovviamente poi oggi il calendario del Gp Usa 2019 ci propone per la serata di oggi due appuntamenti piò che mai speciali ovvero la Superpole e gara 1 che metteranno in palio i primi gustosissimi punti validi per la classifica iridata della Superbike, dove infuria la battaglia tra Jonathan Rea e Alvaro Bautista. Il campionissimo inglese ha confermato il suo grandissimo stato di forma già ieri nelle prime sessioni di prove libere, ma il rookie spagnolo nonostante stia facendo fatica nelle retrovie non demorde. Occhio agli outsider come Tom Sykes sulla Bmw in grande spolvero o, tra gli indipendenti, Toprak Razgatlioglu, sempre più scatenato in questi ultimi appuntamenti del mondiale Sbk..

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare salvo quanto trasmesso anche da Tv8. L’appuntamento oggi sarà sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Usa 2019 da Laguna Seca resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK 2019, GP USA: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA 1

In attesa di poter dare il via alla diretta della Sbk per questa giornata così ricca di impegni del Gp di Usa 2019, banco di prova ta i più attesi e spettacolari del mondiale, esaminiamo con cura il programma, facendo pure i dovuti conti con il fuso orario tra Stati Uniti e Italia. Il sabato della Superbike come sempre sarà il giorno per prima cosa delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara 1, che ormai da qualche anno è passata al sabato. Andando a vedere gli orari odierni del Gp Usa 2019 a laguna Seca ecco che gli appassionati di Sbk dovranno fare ben attenzione viste le 9 ore di fuso. Oggi, sabato 13 luglio, la giornata ad Laguna Seca comincerà alle ore 18,00 italiane con i 20 minuti la terza sessione di prove libere FP3. Poi alle ore 20.00 ecco il via alla Superpole della Superbike, mentre alle ore 23.00 ecco il semaforo verde per gara 1, momento clou della giornata.



