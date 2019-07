Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv prove libere FP1 e FP2 Gp Usa 2019

La diretta Sbk ci terrà compagnia per la seconda settimana consecutiva: la Superbike infatti ci propone da oggi il Gp Usa 2019 sul leggendario tracciato di Laguna Seca, nome mitico per tutti gli appassionati di motociclismo, che ospita il nono Gran Premio del Mondiale Sbk 2019, secondo appuntamento consecutivo dopo quello dello scorso weekend a Donington. Trasferta oceanica dopo pochi giorni e poi quasi due mesi di pausa fino a settembre: il calendario Sbk francamente ci lascia perplessi, ma questa è la situazione. Oggi venerdì 12 luglio 2019 si comincerà con le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2, le quali ci dovranno dire se pure a Laguna potrà proseguire il dominio di Jonathan Rea e della sua Kawasaki, che nelle ultime uscite hanno completamente ribaltato il grande inizio di stagione firmato dalla Ducati con Alvaro Bautista. A Donington infatti Rea ha vinto sia gara-1 al sabato, sia 24 ore dopo gara-2, tanto che adesso il suo vantaggio in classifica piloti su Bautista è di 24 punti, qualcosa di inimmaginabile solo pochi Gran Premi fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare salvo quanto trasmesso anche da Tv8. In compenso però potremo seguire anche le sessioni del venerdì che gli anni scorsi non erano visibili. L’appuntamento sarà sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Usa 2019 da Laguna Seca resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP USA LAGUNA SECA

Il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere, andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 12 luglio, si apre un weekend che sarà caratterizzato nelle derivate di serie dal Gp Usa a Laguna Seca, che però dista dall’Italia ben nove ore di fuso orario, aspetto che inciderà pesantemente sul calendario delle sessioni. La giornata della Superbike dunque comincerà alle ore 19.30 italiane (le 10.30 del mattino in California) con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 24.00 ecco il via alle seconde libere FP2, che saranno dunque alla nostra mezzanotte fra venerdì e sabato. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, ma solo per ricordare che non ci saranno gare a Laguna Seca per i protagonisti di questo campionato che non si sobbarca la trasferta negli Stati Uniti.



