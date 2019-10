Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video tv: Superpole e Gara 1 (Gp Qatar)

La Sbk è in diretta anche oggi, venerdì 25 ottobre, eccezionalmente dalla pista di Losail, dove è in corso il Gran Premio del Qatar 2019, ultima prova del calendario della Superbike. Oggi quindi, eccezionalmente di venerdì (come è già accaduto in passato per questo prova nel deserto) verranno messi in palio i primi punti di questo fine settimana, con Superpole e Gara 1, chiaramente dopo l’ultima sessione di prove libere con la Fp3. Come abbiamo detto, il titolo di campione del mondo della Sbk è già stato fissato, ma certo infuria la battaglia alla spalle di Rea per i migliori piazzamenti. Abbiamo già visto ieri che la competizione è forte sulla pista di Losail: sia Rea che Davies infatti si sono presto messi in mostra come i migliori nelle prime due prove libere, ma pure Razgatlioglu e Bautista possono essere dei veri protagonisti. Non ci resta che attendere gli eventi in pista della Sbk per il Gp del Qatar 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo che anche oggi la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky, che già a inizio stagione si è assicurata l’esclusiva dei diritti per le derivate di serie. Anche oggi dunque le principali sessioni di questa ultima tappa della stagione, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri appassionati ricordiamo che anche per il Gp del Qatar 2019 il miglior punto di riferimento resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA 1, GP QATAR 2019

Andiamo dunque ora a considerare nel dettaglio il programma per questo venerdì speciale, quando la Sbk sarà in diretta per il Gran premio del Qatar 2019, ultimissima prova del Mondiale della Superbike. Come al solito oggi sarà la giornata di qualifiche, e quindi della Superpole, che disegneranno la griglia di partenza per la Gara 1, prevista sempre in giornata a Losail. Ricordiamo poi ora gli orari, tenuto ovviamente conto del fuso orario tra l’emirato e Italia: questa volta gli appassionati della Sbk dovranno collegarsi nel tardo pomeriggio e nella serata italiana. Ecco che allora il primo evento della giornata sarà con l’ultima sessione di prove libere, la Fp3, che avrà inizio alle ore 14,00 e si chiuderà solo venti minuti dopo. Riflettori poi puntati ancora a Losail per la Superpole, prevista alle ore 16.30 e che durerà come al solito circa 25 minuti. Solo per le ore 19,00 italiane è poi prevista Gara 1, dove i beniamini della Sbk svolgeranno. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche subito dopo quelle della Superbike.



