Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video tv: Superpole Gara 1 (Gp Gran Bretagna)

La Sbk torna in diretta da Donington park anche in questo sabato 6 luglio 2019: oggi infatti si accenderanno due appuntamento speciali per il mondiale Sueprbike per il Gran premio di Gran Bretagna 2019 ovvero Superpole e Gara 1 che metteranno quindi in palio i primi punti validi per il Mondiale piloti. C’è grande attesa intorno a questi due banchi di prova e non solo perché già ieri abbiamo assistito a un grande spettacolo sulla pista inglese: ricordiamo infatti che con l’ultima doppietta di Rea a Misano il vantaggio di Bautista alla prima casella della classifica piloti si è decisamente assottigliato. Sarà quindi grande duello in pista e non solo tra questi due big del mondiale: già nella Fp1 infatti si è messa in mostra la Bmw di Sykes, e pure tra gli indipendenti ha fatto molto bene anche Toprak Razagatlioglu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che anche oggi da Donington la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport Motogp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Ricordiamo però che, occasione specialissima, la visione di gara 1 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre al canale 8: diretta streaming video garantita sul sito ufficiale della tv. Segnaliamo inoltre che il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp della Gran Bretagna 2019 di Doninhton resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP GRAN BRETAGNA, DONINGTON

In attesa di poter dare il via alla diretta della Sbk per questa giornata così ricca di impegni del Gp di Gran Bretagna, appuntamento storico per le derivate di serie, esaminiamo con cura il programma. Il sabato della Superbike come sempre sarà il giorno per prima cosa delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara-1, che ormai da qualche anno è passata al sabato. Piccola nota necessaria per gli appassionati: occorre ricordare che vi sarà un’ora di fuso orario tra Italia e Inghilterra, per cui gli orari classici europei saranno di poco spostati in avanti. Oggi, sabato 6 luglio, la giornata ad Donington Park comincerà alle ore 10.00 del mattino con i 20 minuti la terza sessione di prove libere FP3. Poi alle ore 12.00 ecco il via alla Superpole della Superbike, mentre alle ore 15.00 ecco il semaforo verde per gara 1. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue qualifiche alle ore 12.40, dunque subito dopo quelle della Superbike.



