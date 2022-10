Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv prove libere FP1 e FP2 (Gp Portogallo)

DIRETTA SBK SUPERBIKE: SIAMO A PORTIMAO

Nuovo appuntamento con la diretta Sbk: il Mondiale Superbike fa tappa a Portimao, sede del Gp Portogallo 2022 che apre le sue porte venerdì 7 ottobre, con le prime due sessioni di prove libere. Ricordando che in terra lusitana siamo un’ora indietro, secondo il nostro fuso la FP1 scatterà alle ore 11:30 mentre la FP2 avrà luogo alle ore 16:00; come sempre saranno sessioni da 45 minuti ciascuna, in cui inizieremo a vedere quello che succederà in un round che ci avvicina sensibilmente al termine della stagione, con Toprak Razgatlioglu che cerca di difendere il titolo vinto l’anno scorso ma anche costretto a inseguire.

Per il momento infatti sembra che Alvaro Bautista possa tornare a far vincere una Ducati: lo spagnolo è stato dominante in Catalogna, tornando a timbrare una tripletta che non gli riusciva a tre anni e allungando sensibilmente sui rivali per il Mondiale Superbike. In particolare su Jonathan Rea, ma anche sul già citato Razgatlioglu: anche per il turco della Yamaha sarà dura se Bautista dovesse restare quello ammirato due settimane fa, ma a dircelo sarà ovviamente la diretta Sbk per il Gp Portogallo 2022, naturalmente a cominciare dalle prime due sessioni di prove libere che stanno per farci compagnia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE

Ricordiamo che le due sessioni di prove libere per quanto riguarda la diretta Sbk, per il Gp Portogallo 2022, saranno un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: il Mondiale Superbike infatti va in onda su Sky Sport MotoGp, canale al numero 208 del decoder, e non ci sarà possibilità di una diretta in chiaro per le prove libere. In assenza di un televisore potrete seguire FP1 e FP2 a Portimao anche con il servizio di diretta streaming video: bisognerà attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: LA SITUAZIONE

Eccoci allora, quasi pronti a lasciare la parola alla diretta Sbk: il Gp Portogallo 2022 ci accompagnerà in un fine settimana che in Algarve potrebbe decretare l’allungo decisivo da parte di Bautista. Lo spagnolo della Ducati ha candidamente ammesso che non in tutte le piste riuscirà a fare quanto fatto in Catalogna (a proposito: ha vinto gara-2 con oltre 9 secondi di vantaggio), ma è abbastanza evidente come in questa stagione lui e la sua moto siano superiori alla concorrenza.

Era stato così anche all’inizio del 2019 (dieci vittorie consecutive), poi qualcosa si era inceppata e Rea era balzato come un falco sulla preda, vincendo un altro Mondiale Superbike; oggi però il britannico sa di avere una Kawasaki non all’altezza della Ducati, lo ha anche detto esplicitamente in più di un’occasione e quello che può fare è semplicemente provare a tenere botta, sfruttando magari piste che gli siano favorevoli e recuperando punto su punto. Vedremo quello che succederà, siamo davvero curiosi di scoprire se la diretta Sbk per il Gp Portogallo 2022 ci regalerà emozioni forti…

