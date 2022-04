Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv: Superpole Race e gara-2 Gp Aragon

La diretta Sbk del Gp Aragon 2022 sul circuito del Motorland Aragon di Alcaniz, naturalmente nella regione spagnola dell’Aragona, ci tiene compagnia anche oggi, ultimo giorno del weekend che ci sta regalando il primo evento della nuova stagione della Superbike, che ha finalmente preso il via con il primo dei dodici Gran Premi in calendario – uno sarà a Misano. Il Gp Aragon 2022 ci sta dando i primi verdetti della stagione della Superbike e sono risposte sempre molto attese dopo lunghi mesi di pausa, nei quali le presentazioni e i test non colmano il vuoto per gli appassionati, che adesso finalmente seguono la caccia al titolo iridato di Toprak Razgatlioglu, che nel 2021 ha spodestato Jonathan Rea.

La serratissima lotta iridata era terminata solamente all’ultima gara a Mandalika, in Indonesia, mentre ieri naturalmente abbiamo avuto i primi verdetti dell’anno, con lo stesso Toprak Razgatlioglu in pole position e poi una grande battaglia in gara, però tra Jonathan Rea che ha vinto in volata e Alvaro Bautista che è arrivato secondo a soli 90 millesimi, con il turco in terza posizione davanti ai due azzurri Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli. Oggi, domenica 10 aprile 2022, ci attendono nuove emozioni: è il giorno per la diretta Sbk dedicato prima alla Superpole Race e poi naturalmente a gara-2. Cosa potrà succedere sul circuito di Aragon?

DIRETTA SBK GP ARAGON 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Aragon 2022, è su Sky Sport MotoGp, il canale numero 208 del decoder Sky riservato agli abbonati, che fornirà le immagini dal Motorland Aragon come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le gare però sono visibili anche in chiaro su Tv8 e questa è certamente una possibilità da non perdere per gli appassionati della Superbike.

DIRETTA SBK GP ARAGON 2022: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Per quanto riguarda invece gli orari della diretta Sbk, siamo in questo weekend in Aragona e dunque in Spagna, non ci saranno problemi con il fuso orario.

Oggi, domenica 10 aprile 2022, la giornata sul circuito aragonese dunque comincerà alle ore 9.00 italiane con il warm-up, primo atto della diretta Sbk; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che completerà questo primo weekend per le derivate di serie. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara-2 alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.











