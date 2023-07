Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video e tv gara-1 e Superpole GP Repubblica Ceca (oggi 29 luglio)

La diretta Sbk ci propone il Gran Premio della Repubblica Ceca 2023 in questo weekend di fine luglio: l’appuntamento è sul circuito di Most, che da quelle parti ha preso il posto di una località mitica per il motociclismo, cioè Brno. Con questo Gran Premio si arriva all’ottavo appuntamento stagionale della Superbike, che ha avuto diverse pause ma essendo partita addirittura a fine febbraio adesso tocca quota 8 su 12 Gran Premi complessivi. Prima della pausa estiva arriveremo quindi a due terzi di un cammino finora sostanzialmente dominato dal campione del Mondo 2022, cioè lo spagnolo Alvaro Bautista della Ducati, per il quale dunque anche il 2023 fa sognare in grande – per non dire anche di più, come i numeri in realtà autorizzano.

I numeri sono a dir poco clamorosi per Bautista e la Ducati, solo parzialmente sporcati dalla deludente domenica di Imola, due settimane fa, che forse ha riacceso una piccola speranza per Toprak Razgatlioglu e la sua Yamaha, nei panni dei primi inseguitori ma pur sempre con 70 punti da recuperare, mentre Jonathan Rea è più staccato, alle spalle anche di Andrea Locatelli. La Superbike ci farà compagnia oggi, sabato 29 luglio 2023 a Most: questo sarà naturalmente il giorno dedicato alle qualifiche e poi a gara-1, che darà un aggiornamento interessante alla classifica del Mondiale Piloti. Dopo i turni di prove libere di ieri, da oggi si fa davvero sul serio con la Superpole e poi gara-1, che saranno i pezzi forti della diretta Sbk del sabato del GP Repubblica Ceca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE, GP REPUBBLICA CECA 2023

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp. La diretta Sbk Superbike in streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per il resto, il miglior punto di riferimento per seguire in diretta la stagione della Sbk Superbike e in particolare questo Gp Repubblica Ceca 2023 a Most resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official. Gara-1 tuttavia sarà anche visibile in chiaro su Tv8, occasione naturalmente preziosa per tutti gli appassionati di Superbike.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP REPUBBLICA CECA 2023 MOST

Il sabato della diretta Sbk Superbike come sempre sarà il giorno prima delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara-1, che ormai da qualche anno è passata al sabato, lasciando alla domenica gara-2, che sarà preceduta dalla Superpole Race per stabilire la griglia della seconda gara e che assegna anche punti per la classifica Piloti, sia pure ridotti rispetto alle due gare “lunghe”. Sul circuito di Most stiamo vivendo l’ottavo appuntamento della stagione, che toccherà così due terzi del suo cammino. Può comunque essere molto utile rinfrescare la memoria per quanto riguarda gli orari di oggi, sabato 29 luglio, per la giornata della diretta Sbk Superbike dal Gp Repubblica Ceca 2023, pur senza alcun problema di fuso orario.

Tifosi ed appassionati dunque devono tenere presente che si comincerà quindi con la diretta Sbk da Donington già alle ore 9.00 del mattino con la terza sessione di prove libere FP3 (durata di 30 minuti); poi alle ore 11.10 ecco il via alla Superpole della Superbike, 15 minuti di grande adrenalina, infine alle ore 14.00 finalmente ci sarà l’appuntamento con il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk per il GP Repubblica Ceca 2023, che vivrà le sue qualifiche alle ore 10.25 e la gara invece alle ore 15.15.











