Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: warm-up, Superpole Race e gara-2 live (Gp Italia Imola)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP ITALIA: ULTIMO GIORNO A IMOLA!

Terzo e ultimo giorno dedicato al Gp Italia per la diretta Sbk 2023: il Mondiale Superbike vive oggi la conclusione del fine settimana di Imola, dunque domenica 16 luglio avremo il consueto triplo appuntamento con questo interessantissimo campionato. Gli orari ricalcano più o meno quelli di ieri: il warm-up è previsto infatti per le ore 9:00, poi alle 11:00 i protagonisti della diretta Sbk 2023 tornano in pista per la Superpole Race (lunghezza della corsa e punti sono dimezzati), quindi alle ore 14:00 avremo gara-2 che modificherà ulteriormente la classifica del Mondiale Superbike.

Una classifica che fin dall’inizio delle ostilità è nettamente dominata da Alvaro Bautista: lo spagnolo della Ducati, campione in carica, sta facendo il vuoto anche più dello scorso anno ed è riuscito a presentarsi al Gp Italia senza aver perso una singola gara lunga, con appena due incidenti di percorso in altrettante Superpole Race. Il vantaggio sulla concorrenza è talmente ampio che già adesso si può parlare di un bis nel Mondiale Superbike; per il momento comunque aspettiamo che la diretta Sbk 2023 ci faccia nuovamente compagnia, poi staremo a vedere…

DIRETTA SBK 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SUPERBIKE

Come sempre la diretta tv della Sbk 2023 viene affidata alla televisione satellitare: il Mondiale Superbike va infatti in onda su Sky Sport MotoGp, canale che trovate al numero 208 del decoder, e dunque non fa eccezione il Gp Italia che sarà di conseguenza un appuntamento riservato agli abbonati. In assenza di un televisore potrete assistere alla diretta streaming video della Sbk 2023 grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo poi la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale worldsbk.com, e i relativi account sui social network – in particolare le pagine di Facebook e Twitter.

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora pronti a vivere nuove emozioni con la diretta Sbk 2023. Ovviamente il Gp Italia ci interessa da vicino, ma possiamo anche andare ad analizzare il calendario per quelle che sono le restanti gare del Mondiale Superbike. Questo è il settimo round del campionato; a seguire, saremo tra due settimane in Repubblica Ceca e poi avremo la pausa estiva, per tutto agosto non si correrà e si tornerà in pista in Francia, a Magny Cours, per la nona tappa della diretta Sbk 2023. Poi, doppio appuntamento nella penisola iberica senza soste: prima ad Aragon in Spagna, poi saremo in Portogallo a Portimao (in Algarve).

Il dodicesimo e ultimo round del Mondiale Superbike sarà quello di metà ottobre: per la precisione sul circuito di San Juan Villicum, in Argentina. Come detto, Alvaro Bautista sembra avere in mano il secondo titolo consecutivo: per il momento non possiamo dirlo perché dopo Imola ci saranno ancora tanti punti in palio (per la precisione 310), ma per quanto si è visto finora sarebbe clamoroso se lo spagnolo dovesse mancare il Mondiale…











