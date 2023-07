DIRETTA SBK 2023/ Superbike streaming video tv: Rinaldi il più veloce nella FP3 (Gp Italia Imola, 15 luglio)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP ITALIA: RINALDI IL PIU’ VELOCE NELLA FP3

La Superbike entra sempre più nel vivo con la Fp3 del Gp di Imola terminata da pochi minuti in attesa della Superpole e di Gara 1. Andiamo a scoprire i tempi di tutti i piloti nelle ultime prove libere: 1 Rinaldi 1’46.389, 2 Bautista 1’46.462, 3 45 Redding 1’46.701, 4 Locatelli 1’46.887, 5 Gerloff 1’47.003, 6 Toprak, 1’47.093, 7 87 Gardner 1’47.128, 8 Bassani 1’47.234, 9 Rea 1’47.267, 10 Lowes 1’47.493, 11 Ray 1’47.498, 12 Vierge 1’47.533 1.144, 13 Lecuona 1’47.547, 14 Haslam 1’47.552, 15 Baz 1’47.722, 16 Aegerter 1’47.817, 17 Petrucci 1’47.919 18 5 Oettl 1’48.033, 19 Baldassari 1’48.400, 20 Rabat 1’49.365, 21 Granado 1’49.415 22 Tamburini 1’49.566, 23 Vinales 1’49.745, 24 Ruiu 1’49.769, 25 Konig 1’50.285. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: Rinaldi è il più veloce nella Fp2! (venerdì 14 luglio)

DIRETTA SBK 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SUPERBIKE

Come sempre la diretta tv della Sbk 2023 viene affidata alla televisione satellitare: il Mondiale Superbike va infatti in onda su Sky Sport MotoGp, canale che trovate al numero 208 del decoder, e dunque non fa eccezione il Gp Italia che sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati. In assenza di un televisore potrete assistere alla diretta streaming video della Sbk 2023 grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo poi la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale worldsbk.com, e i relativi account sui social network – in particolare le pagine di Facebook e Twitter.

Diretta SBK 2023/ Superbike Gp Gran Bretagna: Petrucci sul podio. Vittoria per Bautista (2 luglio)

PRIMI PUNTI IN PALIO!

Oggi triplo appuntamento con la diretta Sbk 2023, come di consueto nel secondo giorno del fine settimana: sabato 15 luglio il Gp Italia ci fa compagnia da Imola, sul circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Possiamo subito ricordare gli orari di oggi per il Mondiale Superbike: alle ore 9:00 scatta la FP3, ultima sessione di prove libere della durata di 30 minuti. Alle ore 11:10 si torna in pista per la Superpole, dunque già un momento importante che avrà effetto diretto su quanto succederà in seguito. Alle ore 14:00 ecco invece gara-1 per la diretta Sbk 2023, in cui verranno assegnati i primi punti.

Diretta Sbk 2023/ Superbike: Alvaro Bautista ha vinto gara-1! GP Gran Bretagna Donington (1 luglio)

Ricordiamo che il Mondiale Superbike prevede tre gare a weekend: gara-1 al sabato e gara-2 la domenica sono quelle a pieni punti, dunque 25 al vincitore e poi a scalare secondo l’esatto sistema che regola anche la classifica della MotoGp. La domenica, dopo il warm-up, è invece prevista la Superpole Race: qui i punti sono sostanzialmente dimezzati. Ora tuffiamoci nell’atmosfera della diretta Sbk 2023 per il Gp Italia, manca sempre meno al via della FP3 e sarà solo la prima delle emozioni del sabato…

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta Sbk 2023: il Gp Italia si corre a Imola, e come dicevamo già ieri non è successo troppe volte nel corso della storia recente. La situazione di classifica è chiara: Alvaro Bautista si avvia a vincere il secondo Mondiale Superbike consecutivo, i numeri parlano chiaro e la superiorità dello spagnolo (e della Ducati ufficiale) è netta, tanto che in questa stagione Bautista ha vinto tutte le gare lunghe che sono state disputate e solo in due Superpole Race è stato battuto, la prima volta tra l’altro per essere finito a terra.

Gli avversari sono tutti lontanissimi in classifica: il primo rivale è Toprak Razgatlioglu che è anche colui che è stato capace, nel 2021, di spezzare la serie di titoli di Jonathan Rea (fermatosi a sei consecutivi), oggi però il turco della Yamaha prende regolarmente paga da Bautista. È però interessante valutare quanto lo spagnolo possa ancora vincere, e quindi quanti punti raggiungerà nella classifica di Superbike, e soprattutto le lotte per le posizioni di rincalzo, detto che lo stesso Razgatlioglu ha comunque in mano il secondo posto. Adesso lasciamo il giusto spazio alla diretta Sbk 2023 per il Gp Italia a Imola…

© RIPRODUZIONE RISERVATA