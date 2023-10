Diretta Sbk 2023/ Superbike: Razgatlioglu primo nella FP2! Prove libere GP Spagna Jerez, 27 ottobre

DIRETTA SBK SUPERBIKE: RAZGATLIOGLU PRIMO NELLA FP2

Toprak Razgatlioglu è stato il pilota più veloce, primo nella classifica dei tempi delle prove libere FP2 che hanno caratterizzato il pomeriggio del venerdì in compagnia della diretta Sbk per il Gran Premio di Spagna 2023 della Superbike sul circuito di Jerez de la Frontera. Sessione decisamente più indicativa rispetto a quella di stamattina, il pilota turco della Yamaha ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’40”312 per precedere l’altra Yamaha dell’australiano Remy Gardner, che ha preceduto Alvaro Bautista, al quale comunque un terzo posto sta più che bene in vista di un Mondiale davvero ad un passo.

Alle spalle di Bautista ecco il suo compagno di squadra e migliore italiano nella FP2, cioè Michael Ruben Rinaldi, mentre poi troviamo Danilo Petrucci ottavo, Andrea Locatelli nono e decisamente più staccati gli altri centauri italiani della Superbike. Si completa così il venerdì di Jerez, la Superbike ora tornerà a farci compagnia con la FP3 di domani mattina, per aprire un grande sabato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEI TEMPI FP2

ECCO LA FP2

Giunti ormai all’ultimo atto della grande avventura in compagnia della diretta Sbk con il GP Spagna 2023 da Jerez de la Frontera, verso l’imminente FP2 spendiamo ancora qualche parola sul calendario del Mondiale Superbike 2023 e le sue particolarità in questa stagione alquanto anomala. La sua apertura era stata già tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo con i due appuntamenti consecutivi a Phillip Island e Mandalika, poi però ecco un mese e mezzo di pausa prima di giungere al Gran Premio d’Olanda ad Assen, seguito dopo due settimane dal weekend a Barcellona.

In seguito tuttavia sono passate ben quattro settimane fra Montmelò e Misano Adriatico e altre quattro tra la gara in Romagna e l’appuntamento a Donington ad inizio luglio, mese molto intenso perché siamo tornati in Italia con la tappa ad Imola il 14-15-16 luglio e infine alla fine del mese a Most, in Repubblica Ceca, prima della sosta di agosto, per cui si è tornati in pista con il Gp Francia a Magny Cours solamente il secondo weekend di settembre. In seguito la Sbk ha vissuto l’unica doppietta di eventi consecutivi, in Aragona e poi a Portimao, infine la Superbike si accinge a chiudere la stagione a Jerez a fine ottobre, dopo un’altra pausa di quasi un mese, per cui in totale sono serviti più di otto mesi per fare dodici Gran Premi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Sky: il venerdì è infatti visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Jerez sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin da alcune stagioni a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video Sbk Superbike sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Spagna 2023 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale @sbk_official.

MERCADO PRIMO NELLA FP1

Leandro Mercado è stato il pilota più veloce e quindi primo nella classifica dei tempi delle prove libere FP1 che hanno aperto stamattina la diretta Sbk del Gran Premio di Spagna 2023 della Superbike che ci terrà compagnia per tutto il weekend sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota argentino della Honda ha fatto fermare il cronometro infatti sulla prestazione di 2’01”309, un tempo che ci indica come l’asfalto fosse bagnato, tanto che molti piloti hanno preferito non scendere nemmeno in pista.

Annotiamo che al secondo posto si è classificato l’olandese Michael Van der Mark, poi al terzo posto abbiamo il tedesco Florian Alt e in quarta posizione il ceco Oliver Konig, poi la classifica dei tempi finisce qui perché nessun altro ha fatto registrare tempi, compresi Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu, per cui di fatto si è trattato di una mattina quasi totalmente inutile per la Superbike. Questi i primi verdetti per il weekend di Jerez, che tornerà a farci compagnia già dalla FP2 di oggi pomeriggio alle ore 14.00. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEI TEMPI FP1

SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare finalmente il via alla diretta Sbk, sarà solo un turno di prove libere FP1 del venerdì mattina ma naturalmente ci attendiamo i primi riscontri in pista con il Gp Spagna 2023 dal circuito di Jerez de la Frontera. Conviene ricordare che dopo i precedenti undici Gran Premi disputati fino a questo momento in stagione, troviamo saldamente al primo posto nella classifica del Mondiale Superbike lo spagnolo Alvaro Bautista, con ben 566 punti in fuga in sella alla sua Ducati verso un altro titolo iridato (per il quale manca solo il sigillo della matematica) grazie a ben ventiquattro vittorie finora.

Bautista quindi è al comando davanti al precedente campione del Mondo Toprak Razgatlioglu, che è secondo a quota 506 punti e quindi a -60, margine sostanzialmente impossibile da colmare quando restano appena 62 punti da assegnare nel weekend. Terzo è Jonathan Rea a quota 350 punti, mai in corsa per l’iride, poi ci fa molto piacere notare un poker italiano dal quarto al settimo posto con Andrea Locatelli davanti ad Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci. Questi sono i numeri da cui si riparte, utili punti di riferimento ma in attesa di conferme su una nuova pista: la diretta Sbk riparte, parola alla pista di Jerez de la Frontera e naturalmente al cronometro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INIZIA L’ULTIMO GRAN PREMIO

La diretta Sbk torna protagonista con la dodicesima e ultima gara della stagione, che dovrà naturalmente stabilire il verdetto più atteso, che a dire il vero sembra ormai scritto e per il quale manca solamente il sigillo della matematica. Ci attende il Gp Spagna 2023 sul circuito di Jerez de la Frontera, che ha sostituito l’appuntamento che avrebbe dovuto essere in Argentina, a San Juan Villicum, portando quindi a tre gli eventi in terra spagnola dopo Barcellona e Aragon. Il Mondiale della Superbike sbarca dunque in Andalusia per quello che sarà l’ultimo weekend della stagione, con Alvaro Bautista e la Ducati al comando nella classifica del Mondiale Piloti Superbike 2023, mentre il grande rivale Toprak Razgatlioglu solo in teoria può ancora sperare.

Nel 2022 Alvaro Bautista si è laureato campione del Mondo in sella alla sua Ducati, adesso la situazione è perfetta per ambire al bis: in Aragona Bautista ha festeggiato una domenica perfetta, che ha visto il centauro spagnolo vincere sia la Superpole Race sia gara-2, poi il margine è ulteriormente cresciuto con un weekend praticamente perfetto a Portimao. Di conseguenza Toprak Razgatlioglu ha 60 punti di ritardo quando ne restano in tutto 62 da assegnare, ecco perché possiamo parlare di giochi ormai fatti. Intanto oggi, venerdì 27 ottobre, si riaccenderanno i motori della diretta Sbk con le prove libere FP1 e FP2 che dovranno dare indicazioni preziose. A chi sorriderà la diretta Sbk oggi dalla Spagna? Per i verdetti sarà presto, ma le prime indicazioni ci saranno subito e naturalmente sono molto attese per il ritorno in pista con le prove libere Sbk a Jerez de la Frontera…

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP SPAGNA 2023

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Jerez de la Frontera, che ospita il Gran Premio di Spagna della Sbk, con due gare molto significative per coronare un Mondiale che vede la Ducati e Alvaro Bautista pronti a festeggiare il titolo mondiale – sinceramente si può evitare la scaramanzia. Andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 27 ottobre, si apre un weekend particolarmente atteso, andiamo allora a ricordare gli orari del primo giorno del GP Spagna, naturalmente senza alcun problema di fuso orario da tenere presente.

La giornata della Superbike a Jerez de la Frontera comincerà dunque alle ore 10.30 della mattina naturalmente con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 14.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – entrambe dalla durata di 45 minuti ciascuna, come di consueto, anche se la seconda sarà disputata un’ora prima rispetto al solito. Una citazione anche per la Supersport, che sarà l’unica categoria di contorno della Sbk, che vivrà in Spagna le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 9.30 e 13.00, cioè sempre a precedere i turni della Superbike a Jerez.











