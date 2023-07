Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv, prove libere Gp Italia Imola (oggi venerdì 14 luglio)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP ITALIA: SIAMO A IMOLA!

La diretta Sbk 2023 torna a farci compagnia nel weekend che si apre venerdì 14 luglio: si corre il Gp Italia, dunque siamo sul tracciato di Imola e bisogna dire che si torna da queste parti dopo un mese e poco più, visto che avevamo già vissuto la tappa del Mugello. Dopo quella, due settimane fa, il Mondiale Superbike si è spostato a Donington Park: in Gran Bretagna un evento che potremmo anche definire clamoroso, ovvero una Superpole Race nella quale Alvaro Bautista è stato messo dietro (da Toprak Razgatlioglu), prima volta in stagione visto che in Indonesia lo spagnolo era caduto.

Insomma, la diretta Sbk 2023 parla sempre più Ducati e Bautista: un binomio che sta dominando il Mondiale Superbike in maniera netta ed eloquente, tanto che permangono ben pochi dubbi circa il fatto che questo tandem farà doppietta al termine della stagione. Adesso però ci dobbiamo concentrare sulla diretta della Sbk 2023, con le due sessioni di prove libere: la FP1 scatterà alle ore 10:30 mentre per la FP2 dovremo aspettare le ore 15:00, ricordiamo anche che ciascuna sessione avrà la durata di 45 minuti e poi da domani il Gp Italia entrerà nel vivo con la FP3 e ovviamente gara-1.

DIRETTA SBK 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SUPERBIKE

Come sempre la diretta tv della Sbk 2023 viene affidata alla televisione satellitare: il Mondiale Superbike va infatti in onda su Sky Sport MotoGp, canale che trovate al numero 208 del decoder, e dunque non fa eccezione il Gp Italia che sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati. In assenza di un televisore potrete assistere alla diretta streaming video della Sbk 2023 grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo poi la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale worldsbk.com, e i relativi account sui social network – in particolare le pagine di Facebook e Twitter.

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare la diretta Sbk 2023 per il Gp Italia dobbiamo dire che il celebre tracciato dedicato a Enzo e Dino Ferrari, dove si è corso anche per la Formula 1 (e purtroppo alcuni ricordi sono tutt’altro che belli) ha ben 22 curve, 13 delle quali verso sinistra; vero è anche che i punti in cui si stacca sul serio sono tre o massimo quattro, per il resto questa è una pista con rettilinei e tratti in cui spingere a tutto gas e dunque la Ducati di Alvaro Bautista dovrebbe essere ancor più favorita rispetto alla concorrenza.

Tra i rivali dello spagnolo, Toprak Razgatlioglu (in procinto di passare alla BMW, lasciando la Yamaha) è forse l’unico ad aver mostrato di potersela giocare; questo però solo sulla carta, perché poi il distacco in classifica è amplissimo e, come già accennato in precedenza, il turco ha realmente messo le ruote davanti a Bautista soltanto in un’occasione, peraltro una Superpole Race che come noto è una gara che dura la metà. Adesso per il Gp Italia scopriremo cosa succederà, la diretta Sbk 2023 è nuovamente dietro l’angolo pronta a farci compagnia…

