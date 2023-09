DIRETTA SBK 2023/ Superbike video streaming tv: in pista per la FP1! (prove libere Gp Aragon, 22 settembre)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE GP ARAGONA: FP1 AL VIA!

Stiamo finalmente per vivere il venerdì dedicato alla diretta Sbk 2023, con le prove libere FP1 per il Gp Aragon. La situazione di classifica l’abbiamo descritta in precedenza, almeno per quanto riguarda le prime due posizioni: Alvaro Bautista ha perso altri punti da Toprak Razgatlioglu, ma rimane comunque al comando con 467 punti e un margine di 57 lunghezze sul turco. I punti in palio da qui al termine del Mondiale Superbike sono 186: decisamente tanti, tutto ancora possibile per Razgatlioglu che però deve continuare a guadagnare, come fatto in Francia quando ha portato via 17 punti a Bautista.

In terza posizione troviamo Jonathan Rea, staccato di un abisso dal turco della Yamaha: l’alfiere della Kawasaki infatti ha 290 punti e di fatto apre le danze in una classifica di Sbk 2023 “parallela”, perchpè ha un vantaggio di 34 lunghezze su Andrea Locatelli che a sua volta ne ha 35 su Danilo Petrucci, il quale si trova a +29 da Michael Ruben Rinaldi. Qui davvero è tutto possibile: per quanto visto nelle ultime uscite sembra che Rea possa comunque conservare la sua terza posizione, ma staremo a vedere. Adesso però mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia la pista, perché per il Gp Aragona e la diretta Sbk 2023 possiamo finalmente dare il via alla FP1! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP ARAGONA

Ricordiamo che per seguire la diretta Sbk 2023 è necessario aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare: questo vale soprattutto per il sabato, giorno in cui sono in programma le prove libere, che vengono trasmesse sui canali dedicati. I clienti, in assenza di un televisore, potranno seguire il Gp Aragon anche in diretta streaming video, opzione disponibile per il Mondiale Superbike: basterà infatti attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go, installandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone tramite i dati del proprio abbonamento.

SI CORRE IL GP ARAGONA!

La diretta Sbk 2023 torna a farci compagnia venerdì 22 settembre, il giorno in cui si apre il fine settimana del Gp Aragona: come sempre, il venerdì è dedicato alle prime due sessioni di prove libere e dunque possiamo dire subito che la FP1 sarà alle ore 10:30 mentre bisognerà aspettare le ore 15:00 per la FP2. Siamo al terzultimo appuntamento di un Mondiale Superbike che ha vissuto in Francia il suo ultimo fine settimana: qui, Toprak Razgatlioglu si è rifatto sotto ad Alvaro Bautista ma non ancora a sufficienza, lo spagnolo della Ducati è ancora ampiamente padrone del suo destino.

Tuttavia, se l’inizio della stagione ci aveva consegnato un Bautista imbattibile soprattutto nelle gare lunghe, le ultime corse hanno rivelato come Razgatlioglu possa insidiarlo: la distanza in classifica rimane ampia, ma la diretta Sbk 2023 per il Gp Aragon potrebbe comunque riservarci un duello che riapre il contenzioso circa il titolo della Superbike, che per entrambi sarebbe il secondo in carriera. Staremo dunque a vedere cosa succederà in questo venerdì delle prove libere, che darà già qualche potenziale indicazione in vista delle gare.

DIRETTA SBK 2023 SUPERBIKE: LA SITUAZIONE VERSO IL GP ARAGONA

Siamo dunque vicini alla diretta Sbk 2023: il Gp Aragon è dietro l’angolo, come detto ci si arriva da un fine settimana nel quale, a Magny Cours, Razgatlioglu ha recuperato 17 punti a Bautista vincendo gara-1 e Superpole Race, dovendosi però inchinare in gara-2 e dunque non riuscendo a ridurre ulteriormente il distacco in classifica. Nel Mondiale Superbike adesso l’alfiere della Ducati ha 57 punti di vantaggio sul centauro della Yamaha, prossimo al passaggio in BMW: la lotta continua, e chiaramente potrebbero esserne arbitri indiretti tutti gli altri protagonisti della Sbk 2023.

Certamente a cominciare da Jonathan Rea, che ha vissuto un miglioramento delle sue prestazioni e arriva al Gp Aragon con speranze di mettere le ruote davanti agli altri, almeno in una gara; poi anche Andrea Locatelli, seconda guida della Yamaha, e i tre piloti Ducati, tutti italiani, che rispondono ai nomi di Axel Bassani, Danilo Petrucci e Michael Ruben Rinaldi. In Francia invece era andato forte Garrett Gerloff, che però nella classifica del Mondiale Superbike è solo quattordicesimo: anche lui però, come altri gregari (Alex Lowes, Scott Redding) potrebbe decidere in qualche modo il duello nella diretta Sbk 2023.











