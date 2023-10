Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: Bautista in pole position! GP Spagna 2023 Jerez 28 ottobre

DIRETTA SBK SUPERBIKE: BAUTISTA IN POLE POSITION

Alvaro Bautista ha conquistato la pole position, gioia per la Ducati e per il pilota spagnolo quindi nella diretta Sbk, che ha visto concludersi da qualche minuto la Superpole a Jerez de la Frontera. Vedremo quindi il campione in carica scattare davanti a tutti alla partenza di gara-1 del Gran Premio di Spagna 2023 della Superbike che potrebbe di nuovo consacrarlo campione del Mondo, grazie a un giro completato in 1’38”635, precedendo un nome a sorpresa quale lo svizzero Dominique Aegerter su Yamaha, mentre il terzo posto in prima fila sarà per il britannico Alex Lowes della Kawasaki.

Le premesse sono quindi ideali per Bautista, anche perché poi in quarta posizione troviamo Jonathan Rea, mentre Toprak Razgatlioglu è solo settimo e il suo tentativo di rimonta appare sempre più ai limiti dell’impossibile. Quanto ai piloti italiani, le notizie non sono molto buone perché troviamo Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci dal decimo al dodicesimo posto, poi Axel Bassani quindicesimo. Naturalmente adesso l’attesa è tutta per gara-1 della Superbike di oggi pomeriggio a Jerez de la Frontera, con partenza fissata alle ore 14.00. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) CLICCA QUI PER LA GRIGLIA DI PARTENZA

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SBK SUPERBIKE, GP SPAGNA 2023

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sui canali di Sky Sport. La diretta Sbk Superbike in streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Per il resto, il miglior punto di riferimento per seguire in diretta la stagione della Sbk Superbike e in particolare questo Gp Spagna 2023 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official. Gara-1 inoltre sarà visibile in chiaro su Tv8, tutti gli appassionati di Superbike avranno questa ottima occasione per seguire l’evento clou di oggi.

ECCO LA SUPERPOLE

Aspettando che la diretta Sbk entri nel vivo con la Superpole per il sabato della Superbike a Jerez de la Frontera, sede del GP Spagna 2023, è decisamente facile fare i calcoli per il titolo di campione del Mondo ad Alvaro Bautista, che ha la bellezza di 60 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu quando ne restano appena 62 da assegnare. Considerando che in caso di arrivo a pari punti avrebbe la meglio lo stesso Bautista per il maggior numero di vittorie, ecco che il turco dovrebbe fare 61 punti più dell’attuale leader per conquistare un Mondiale che avrebbe dell’incredibile.

Questo significa che già oggi Razgatlioglu dovrebbe guadagnare ben 24 (o 25) punti su Bautista per tenere viva una fiammella di speranza per domani. Non servono quindi grandi calcoli per capire che c’è una sola possibilità: vittoria di Razgatlioglu con Bautista al massimo quindicesimo. Se il turco non vincesse, o se lo spagnolo chiudesse come minimo quattordicesimo anche con Razgatlioglu primo, già al termine di gara-1 scatterebbe la seconda festa iridata consecutiva per Alvaro Bautista e la Ducati, che farebbe così di nuovo doppietta Superbike-MotoGp… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GIORNO DEL MONDIALE?

La diretta Sbk ci propone il Gran Premio di Spagna 2023 in questo weekend di lusso in compagnia delle varie categorie motoristiche: l’appuntamento è sul circuito di Jerez de la Frontera, località celeberrima che in questi giorni ospita una tappa imprevista (si sarebbe dovuto correre in Argentina) e naturalmente determinante per il Mondiale Superbike 2023, che è infatti giunto all’ultimo Gran Premio stagionale. Oggi dovrebbe essere il giorno del trionfo per Alvaro Bautista e la Ducati, che arrivano da una domenica fantastica in Aragona e poi da un weekend perfetto sotto ogni punto di vista per il campione del Mondo in carica a Portimao.

I numeri sono confortanti per Bautista e la Ducati, che restano saldamente al comando della classifica del Mondiale Piloti della Superbike, per cui il margine di vantaggio è un eccellente +60 su Toprak Razgatlioglu e la sua Yamaha, che non richiede nemmeno di fare troppi calcoli quando restano in totale 62 punti da assegnare fra oggi e domani. La Superbike ci farà compagnia quindi innanzitutto oggi, sabato 28 ottobre 2023 a Jerez de la Frontera: questo sarà naturalmente il giorno dedicato alle qualifiche e poi a gara-1, che darà un aggiornamento presumibilmente già definitivo alla classifica del Mondiale Piloti. Dopo i turni di prove libere di ieri, da oggi si fa davvero sul serio con la Superpole e poi gara-1, che saranno i pezzi forti della diretta Sbk del sabato del GP Spagna.

SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DI SUPERPOLE E GARA-1, GP SPAGNA 2023

Il sabato della diretta Sbk Superbike come sempre sarà il giorno prima delle qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position, e poi di gara-1, che ormai da qualche anno è passata al sabato, lasciando alla domenica gara-2, che sarà preceduta dalla Superpole Race per stabilire la griglia della seconda gara e che assegna anche punti per la classifica Piloti, sia pure ridotti rispetto alle due gare “lunghe”. Sul circuito di Jerez de la Frontera naturalmente non ci sono problemi di fuso orario con l’Italia da considerare, ma dopo un mese di pausa può essere molto utile rinfrescare la memoria per quanto riguarda gli orari di oggi, sabato 28 ottobre, per la giornata della diretta Sbk Superbike dal Gp Spagna 2023.

Tifosi ed appassionati dunque devono tenere presente che si comincerà quindi con la diretta Sbk da Jerez già alle ore 9.00 del mattino con la terza sessione di prove libere FP3 (durata di 30 minuti); poi si proseguirà con gli orari consueti e di conseguenza alle ore 11.10 ci sarà il via alla Superpole della Superbike, 15 minuti di grande adrenalina, infine alle ore 14.00 finalmente ci sarà l’appuntamento con il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, che sarà l’unica categoria di contorno della Sbk per il GP Spagna 2023, che vivrà le sue qualifiche alle ore 10.25 e la gara invece alle ore 12.30.











