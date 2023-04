Diretta Sbk 2023/ Superbike streaming video tv: Bautista vince la Superpole Race!

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP OLANDA 2023: BAUTISTA VINCE LA SUPERPOLE RACE!

Alvaro Bautista ha vinto anche la Superpole Race della diretta Sbk: nel Gp Olanda 2023 si prospetta dunque la seconda tripletta in altrettanti appuntamenti stagionali per il campione del mondo in carica, che oggi ha saputo precedere Jonathan Rea per quasi un secondo e Toprak Razgatlioglu per un secondo e 7 decimi. Seguono Alex Lowes con la seconda Kawasaki e Andrea Locatelli, che è buon quinto davanti ad Axel Bassani ma in questo modo perché un po’ di vantaggio nei confronti di Rea, che torna così a insidiare la terza posizione nel Mondiale Superbike pur se Locatelli conserva un bel margine sul nordirlandese.

Intanto però bisogna dire che il podio nella diretta Sbk è identico a quello di ieri per gara-1, con le stesse posizioni al traguardo, ma anche che Bautista vince la settima gara sulle otto fin qui disputate: lo spagnolo della Ducati allunga nuovamente in classifica e per il momento la sua è una sinfonia solitaria, non si vede qualcuno che riesca a tenerne il passo. Scopriremo nel pomeriggio, quando scatterà gara-2 nel Gp Olanda 2023 qui ad Assen, se qualcuno dei suoi rivali sarà in grado di riaprire in qualche modo una stagione che francamente appare segnata. (agg. di Claudio Franceschini)

SBK GP OLANDA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Olanda 2023, è sui canali di Sky Sport, che fornirà le immagini da Assen come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le gare però sono visibili anche in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), opportunità preziosa per gli appassionati di Superbike non abbonati a Sky.

SBK SUPERBIKE GP OLANDA 2023: VIA ALLA SUPERPOLE RACE!

Mentre sta per cominciare la Superpole Race, primo momento decisivo della domenica per la diretta Sbk da Assen, facciamo il punto sulla classifica del Mondiale Piloti della Superbike 2023 dopo gara-1 del sabato del Gran Premio d’Olanda. Il dominio di Alvaro Bautista è praticamente totale: tripletta a Philiip Island, doppietta delle gare “lunghe” e Mandalika e altra vittoria ieri, il totale è già di 137 punti e si può cominciare a parlare di fuga, con Toprak Razgatlioglu in seconda posizione a quota 91 punti nei panni del primo inseguitore.

Alle spalle del pilota turco della Yamaha ecco un eccellente Andrea Locatelli, terzo con 83 punti, mentre il secondo posto di ieri ancora non basta a Jonathan Rea per raddrizzare un pessimo inizio di stagione in Estremo Oriente, per cui il pilota britannico della Kawasaki è quarto con 64 punti, appena davanti ad Axel Bassani in quinta posizione a quota 62. Questa è la situazione aggiornata nella classifica iridata, ma adesso la parola deve passare ai protagonisti in pista con la diretta Sbk della Superpole Race ad Assen! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SBK SUPERBIKE GP OLANDA 2023: SI ENTRA NEL VIVO!

La diretta Sbk del Gp Olanda 2023 ci regalerà sul circuito di Assen nuovi risultati ed emozioni per il ritorno del Mondiale Superbike, che oggi, domenica 23 aprile 2023, completerà il primo weekend europeo e terzo appuntamento stagionale dopo gli inizi in Estremo Oriente, ormai quasi due mesi fa. Siamo in una località leggendaria per il motociclismo, la cosiddetta Università della Moto, il circuito che ieri ci ha già offerto una meravigliosa vittoria di Alvaro Bautista, che alla distanza ha staccato nettamente i grandi rivali Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu per rilanciare dopo la lunga pausa questa nuova stagione della diretta Sbk Superbike.

Le due precedenti gare sembravano già indicare una continuità con il 2022, stagione nella quale Bautista e la Ducati hanno festeggiato la conquista del titolo iridato nel Mondiale Piloti Sbk e adesso sono molto ben attrezzati per difendere la corona iridata, in un 2023 che sta regalando buonissime soddisfazioni anche ai centauri italiani, ma che naturalmente solo da questo weekend olandese entra definitivamente nel vivo e con un calendario (abbastanza) più regolare. La Superpole Race e naturalmente gara-2 ci regaleranno una domenica davvero piacevole per chi vorrà seguire la diretta Sbk, cosa potrà succedere quindi per la Superbike nel Gp Olanda ad Assen?

DIRETTA SBK SUPERBIKE GP OLANDA 2023: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque come sempre il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti (12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono), poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Danno finalmente soddisfazione gli orari della diretta Sbk: siamo in questo weekend ad Assen, quindi naturalmente non abbiamo più problemi di fuso orario, come era stato nelle precedenti due uscite del Mondiale della Superbike.

Oggi, domenica 23 aprile 2023, la giornata sul circuito di Assen dunque comincerà per il GP Olanda 2023 già alle ore 9.00 del mattino con i 15 minuti del warm-up, primo atto della diretta Sbk; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che completerà questo affascinante weekend per le derivate di serie. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk in Olanda, che vivrà la sua gara-2 alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.











