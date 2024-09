DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: SUPERPOLE RACE E GARA 2 VIDEO STREAMING TV: VAN DER MARK A CACCIA DI CONFERME (8 SETTEMBRE)

Tutto pronto per la diretta Sbk 2024 Superbike anche oggi per la gara 2 che può regalarci grandi emozioni e permetterci di capire se chi ha trionfato ieri – Van Der Mark – sarà in grado di riconfermarsi o se ci saranno nuovamente sorprese ai vertici. Di sicuro non ci annoieremo, con una Superpole Race e gara-2 di Superbike nel GP di Francia che si preannunciano ricche di emozioni.

Grande curiosità di capire come se la caveranno gli italiani nell’appuntamento odierno, alla luce dell’ottima prova in gara-1, con Petrucci che ha concluso terzo, Iannone quinto, Locatelli ottavo malgrado una caduta sfortunata ed una onorevole nona posizione di Rinaldi. Ma, come dicevamo, il vero protagonista è stato Michael van der Mark (ROKiT Bmw Motorrad WorldSbk Team) vincitore di una Gara-1 del Round Motul di Francia di Superbike molto difficile e soprattutto caratterizzata dal maltempo.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP FRANCIA

La diretta Sbk 2024 – oggi, domenica 8 settembre 2024 – valida per il mondiale Superbike sarà disponibile in diretta tv a partire dalle 10.00 su Sky Sport Arena con la Superpole Race. L’appuntamento continua fino alle 11.15, con gli approfondimenti del post gara e tutti i commenti degli opinionisti della tv satelittare. La diretta streaming video è come di consueta garantita dall’applicazione Sky Go disponibile su PC, tablet e smartphone per coloro che hanno un abbonamento attivo.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: LA SITUAZIONE DEL MONDIALE

In attesa della diretta sbk 2024 Superbike andiamo ora a dare uno sguardo alla classifica del Mondiale Superbike per capire come arrivano i piloti all’appuntamento di oggi. In testa alla classifica troviamo sempre Razgatlioglu ancora primo in graduatoria con 365, seconda posizione per Bulega a quota 273. Non cambia nulla sostanzialmente nei primi posti, anche se Bautista compie passi avanti toccando 243; bene anche Petrucci che avanza a quota 163 punti pur rimanendo piuttosto staccato da Andrea Locatelli che ieri ha chiuso ottavo.

Van der Mark con il suo successo sale a 145 e mette alle sue spalle Remy Garder e Andrea Iannone, affermandosi così la settima forza della diretta Sbk 2024, che torna appunto oggi domenica 8 settembre con la Superpole Race e gara-2 del Gp Francia per una domenica imperdibile.