Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 (Gp Catalogna, oggi 23 marzo)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: SUPERPOLE E GARA-1 DEL GP CATALOGNA!

Torniamo in pista per la diretta Sbk 2024, sabato 23 marzo è la seconda giornata dedicata al Gp Catalogna e si comincia a fare sul serio, perché al Montmelò l’appuntamento riguarda oggi la Superpole e gara-1. Gli orari sono rispettivamente le 11:00 e le 14:00, ma questo sabato sarà introdotto dalla FP3 alle ore 9:00, vale a dire la terza sessione di prove libere; adesso possiamo ricordare che la Superpole è di fatto la qualifica cui partecipano tutti i piloti (diversamente da quanto accadeva qualche anno fa) e che definisce la griglia di partenza proprio per gara-1 dello stesso pomeriggio, mentre poi avremo la Superpole Race della domenica che riguarda altro.

Al momento la diretta Sbk 2024 ci dice che Alex Lowes è al comando del Mondiale Superbike: il pilota della Kawasaki ha ritrovato una moto competitiva dopo le difficoltà dello scorso anno e per ora è davanti a tutti, innanzitutto al nostro Nicolò Bulega che con la Ducati ufficiale sta facendo meglio di quell’Alvaro Bautista che per due anni consecutivi l’ha portata in cima al mondo. Adesso però vedremo quello che succederà nel corso della diretta Sbk 2024 per il Gp Catalogna, ci aspettano due eventi importanti che proveremo a presentare nel migliore dei modi, per non farci trovare impreparati.

SBK 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA SUPERBIKE

Ricordiamo ancora una volta che per seguire la diretta tv della Sbk 2024 dovrete avere a disposizione un abbonamento alla televisione satellitare: oggi su Tv8, dunque in chiaro, ci sarà gara-1 ma soltanto in differita, dunque Superpole e gara-1 del Gp Catalogna saranno appannaggio di Sky Sport MotoGp HD che trovate al numero 208 del decoder di Sky Sport, e che naturalmente fornirà la possibilità di seguire il Mondiale Superbike anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Sbk 2024 ci accompagna verso Superpole e gara-1: nel primo caso come già detto si tratterà della sessione di qualifica che stabilirà come i piloti si posizioneranno sulla griglia di partenza oggi pomeriggio, e per gara-1 avremo invece il sistema di punteggio già previsto dalla MotoGp con 25 punti al vincitore, 20 al secondo, 16 al terzo e così via. Sono due i cambiamenti sostanziali nello schieramento del Mondiale Superbike: Toprak Razgatlioglu ha lasciato la Yamaha con cui ha vinto il titolo nel 2021 per approdare alla BMW, il posto del turco lo ha invece preso Jonathan Rea che dopo tanti anni e sei Mondiali ha detto addio alla Kawasaki.

Entrambi questi grandi protagonisti della diretta Sbk stanno faticando a trovare l’assetto giusto; Lowes invece vola sulla Kawasaki ma chiaramente la Ducati resta ancora la moto da battere, Bautista però non è partito nel migliore dei modi e infatti in classifica occupa soltanto il quinto posto, bravissimo invece Bulega a trovare immediato feeling con la sua moto e tallonare Lowes. La stagione di Superbike però è appena cominciata, ci sarà ancora parecchio tempo per stabilire i reali rapporti di forza in pista e nel frattempo godiamoci questa diretta Sbk 2024 con il Gp Catalogna, perché tra qualche ora verranno assegnati altri punti pesanti per il Mondiale.











