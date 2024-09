Semaforo rosso per la diretta SBK 2024 della superbike, la Superpole che ha decretato quale sarà il pilota che partirà in pole position per la Gara 1 di oggi pomeriggio. A Magny Cours il meteo è peggiorato nelle ultime ore e dopo la pioggia leggera caduta durante le Fp3, le prove libere numero 3, le precipitazioni sono decisamente aumentate di conseguenza la superpole si è corsa sull’asfalto bagnato.

Alla fine ha avuto la meglio Alex Lowes su Kawasaki, che ha fermato il cronometro sull’1’54,267, davanti a Bulega, che oggi pomeriggio scatterà invece dalla seconda casella. Terza posizione infine per Redding, mentre ricordiamo che Toprak ha dato forfeit a Magny Cours e non si presenterà ai nastri di partenza a seguito della brutta caduta durante le prove libere della giornata di ieri. A questo punto vi lasciamo al prossimo appuntamento cruciale, la diretta Sbk Superbike 2024 dalla Francia al via dalle ore 14:00 con Gara 1. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE, SUPERPOLE E GARA 1: FP3 SOTTO LA PIOGGIA, VAN DER MARK IN VETTA

Si è conclusa da poco la diretta Sbk 2024 delle prove libere numero 3 dal circuito di Magny Cours, in Francia. Così come da programmi alle ore 9:00 è scattata la terza ed ultima sessione prima delle qualifiche vere e proprie, la Superpole, che incomincerà invece alle ore 11:00 di questa mattina. La sessione numero 3 di stamane è stata pressoche inutile, come sottolinea anche corsedimoto.com, visto che sul circuito francese è caduta della pioggia che ha reso la pista in parte asciutta e in parte bagnata, quindi di difficile lettura.

C’è il rischio che oggi piova, visto che la perturbazione è data in peggioramento dalle ore 14:00, proprio l’orario di inizio di Gara 1. Alla luce di queste condizioni meteo non favorevoli, sono stati pochi i piloti che sono scesi in pista e molti hanno quindi preferito restare nei box. La classifica non è così cambiata con Michael van der Mark che è rimasto il leader, Ricordiamo che a Magny Cours non correrà Toprak dopo il brutto incidente di ieri. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE/ SUPERPOLE E GARA 1 VIDEO STREAMING TV: DUCATI, ‘CACCIA’ AL PODIO (7 SETTEMBRE)

Due terzi di stagione sono prossimi a capitolare; arriva la diretta Sbk 2024 Superbike anche oggi per la gara 1 che può scardinare ulteriormente le certezze degli inseguitori. il ‘colpevole’? Un Toprak Razgatlioglu in forma smagliante; con la BMW guida sia classifica piloti che costruttori e l’ampio merito è testimoniato dai numeri pazzeschi del pilota che non accenna ad arrestare la corsa ora che siamo al secondo giro di boa.

L’ottavo appuntamento con il mondiale Superbike avrà come cornice la pista di Magny Cours (Francia) e la diretta Sbk 2024, in vista della gara 1 di oggi – 7 settembre – può regalare ancora una vittoria al mattatore indiscusso della competizione: Toprak Razgatlioglu. Un ruolino di marcia che attualmente lo vede al comando con 13 vittorie consecutive (record di sempre nella competizione) e soprattutto 15 totali. Una stagione da incorniciare quando mancano solamente 5 gare al traguardo del mondiale Superbike 2024.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP FRANCIA

La diretta Sbk 2024 – oggi, sabato 7 settembre 2024 – valida per il mondiale Superbike sarà disponibile in diretta tv a partire dalle 11.00 su Sky Sport Arena. L’appuntamento passa poi anche a Sky Sport Uno con la diretta delle ore 14 e poi ancora alle 15.15. La diretta streaming video è come di consueta garantita dall’applicazione Sky Go disponibile su PC, tablet e smartphone per coloro che hanno un abbonamento attivo.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: LA SITUAZIONE DEL MONDIALE

Come anticipato, regna sovrano Toprak Razgatlioglu nella classifica del mondiale Superbike ma con la gara francese di Magny Cours (Francia) – oggi, sabato 7 settembre – le certezze possono ancora essere scardinate. Gli inseguitori non battono la fiacca, anzi; migliorate nelle ultime uscite le prestazioni degli azzurri Petrucci e Iannone che per la gara 1 – per la diretta Sbk 2024 di oggi, sabato 7 settembre – sperano di poter poggiare i piedi sul podio e rovinare la festa al pilota della BMW.

La Ducati è ad oggi l’unica reale alternativa o outsider alla corsa della BMW verso la conquista del primo posto sia nella classifica piloti che della scuderia. La diretta Sbk 2024 di oggi – 7 settembre 2024 – vede infatti Bulega e Bautista altrettanto agguerriti al fine di strappare punti e secondi preziosi per la gara 1 arrivando all’appuntamento di domenica con la possibilità di ridurre il gap dal capolista ad oggi indiscusso Toprak Razgatlioglu.