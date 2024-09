DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE GP FRANCIA: SI VA A MAGNY COURS!

Tanto per cambiare è Toprak Razgatlioglu a splendere nella diretta Sbk 2024: siamo solo alla prima sessione di prove libere, ma il turco della BWM che sta dominando il Mondiale Superbike ha già messo le ruote davanti a tutti nella FP1 del Gp Francia. A Magny Cours è 1’36’’347 il tempo che Razgatlioglu ha fatto registrare, con soli 18 giri; il leader del campionato è uno di quelli che hanno girato meno, tra gli altri spicca Jonathan Rea (ottavo con la Yamaha) con appena 13 giri. Alle spalle di Razgatlioglu, nella diretta Sbk 2024, troviamo un ottimo Garrett Gerloff con un’altra BMW, anche se non quella ufficiale; il compagno di squadra di Razgatlioglu, Michael Van der Mark, si è piazzato al terzo posto davanti alle due Ducati di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista.

Questo risultato ci dice in maniera molto chiara di come nel Gp Francia a Magny Cours la BMW abbia per il momento un passo superiore a tutti gli altri, anche alla Kawasaki di Alex Lowes che comunque si è difeso, timbrando il sesto posto davanti a Michael Ruben Rinaldi. Per quanto riguarda gli altri italiani nella diretta Sbk 2024, nella FP1 nono posto per Danilo Petrucci e tredicesimo per Andrea Locatelli, ancor più nelle retrovie si sono piazzati Andrea Iannone e Axel Bassani che hanno dunque bisogno di ritrovarsi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP FRANCIA

Possiamo ricordare che la diretta tv della Sbk 2024 segue anche oggi la programmazione classica: vale a dire che le prove libere del venerdì non sono mai trasmesse in chiaro, dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati della Superbike sarà sulla televisione satellitare in abbonamento, sarà Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) a mandare in onda la giornata del Gp Francia con la possibilità di assistere all’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

La diretta Sbk 2024 torna a farci compagnia venerdì 6 settembre, prima giornata dedicata al Gp Francia: siamo sulla pista di Magny Cours e alle ore 10:20 scatta la FP1, vale a dire la prima sessione di prove libere. Ricordiamo che ciascuna sessione ha la durata di 45 minuti, e la seconda sarà alle ore 15:00 per un venerdì che dunque servirà come sempre a settare le moto in vista dei due giorni in cui verranno assegnati i punti. La diretta Sbk 2024 per il Gp Francia arriva dopo la pausa estiva: l’ultima volta in cui abbiamo visto il Mondiale Superbike protagonista non era nemmeno metà agosto ed eravamo all’Estoril, dove tanto per cambiare ha dominato Toprak Razgatlioglu.

Il turco è ormai signore e padrone della diretta Sbk 2024, ma chiaramente il Gp Francia deve ancora avere luogo e sul tracciato di Magny Cours la speranza è che possa succedere qualcosa di diverso; ormai però ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione del Mondiale Superbike e pare proprio che la BMW non abbia avversari che la possano realmente impensierire, tanto che resta da capire se lascerà anche solo qualche gara per strada; adesso però con la diretta Sbk 2024 andiamo a scoprire i temi principali di questo Gp Francia con le prime due sessioni di prove libere.

DIRETTA SBK 2024 SUPERBIKE: LA SITUAZIONE DEL MONDIALE

La diretta Sbk 2024 ci conduce per mano verso il Gp Francia: il tracciato di Magny Cours misura 4,411 chilometri e ha 17 curve, 9 verso destra e 8 verso sinistra, ma anche delle lunghe porzioni di rettilineo nei quali dunque velocità di punta e potenza del motore potranno fare la differenza, essendo che le parti tecniche in cui la guida sarà predominante non sono poi tantissime, certamente però curva 5 e curva 13 rappresentano dei punti in cui bisognerà impostare al meglio la traiettoria ed evitare guai. Dicevamo comunque che nel Mondiale Superbike Toprak Razgatlioglu ha ormai preso il largo: l’ultima gara che il turco della BWM non ha vinto è stata la Superpole Race in Olanda.

Stiamo parlando del 21 aprile: sono passati quattro mesi e mezzo e da quel momento Razgatlioglu non si è più voltato indietro, tanto da rendere interessante soltanto la corsa al secondo posto in classifica con il nostro Nicolò Bulega che al momento ha un discreto margine sulla concorrenza. Tra poco in ogni caso avremo il via della diretta Sbk 2024 con le prove libere del Gp Francia, e già da questo venerdì potremo avere qualche indicazione sul weekend.