Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Fp3, Superpole e Gara 1. Gp Olanda 2021

Siamo ancora in diretta con la Sbk per il Gran premio d’Olanda 2021: con oggi, sabato 24 luglio 2021 saremo dunque in pista ancora ad Assen per l’ultima sessione di prove libere, la Fp3, ma pure per la Superpole e gara 1, primo banco di prova che pure assegnerà punti sonanti per il mondiale piloti. A cui ovviamente non vediamo l’ora di dare la parola. Sull’asfalto olandese infatti ci attendiamo gran colpi di scena in giornata: già ieri abbiamo applaudito nelle prime sessioni di prove libere a un impeccabile Scott Redding, che è riuscito nella Fp1 a tenersi alle spalle il campione del mondo Rea. Il nordirlandese ha però avuto la sua “vendetta” nel pomeriggio, dove ha segnato il primo tempo davanti a Gerloff e Bautista. Saranno ancora loro i protagonisti per il Gran premio d’Olanda 2021 della Superbike? Difficile dirlo a priori, considerato che qui ad Assen potrebbe ancora succedere di tutto, specie quando ci sono punti pesantissimi in palio per il titolo iridato per la Sbk: solo la diretta di quest’oggi lo svelerà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili al solito al canale 208 Sky Sport Motogp. Di conseguenza possiamo ricordare che la diretta streaming video delle sessioni per le derivate di serie sarà garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Sono poi buone notizie per i tifosi non abbonati alla tv satellitare visto che, in occasione del Gran premio d’Olanda 2021, gara 1 della Superbike sarà visibile in chiaro e in tempo reale per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike rimane poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP OLANDA 2021: GLI ORARI DELLA GIORNATA A ASSEN

Pronti a dare la parola alla pista di Assen per seguire la diretta della Sbk per il Gran premio d’Olanda 2021, pure è doveroso ora vedere nel dettaglio il programma e gli orari per le sessioni dedicate alle Superbike, oggi previste: pure non dovremo fare alcuna attenzione al fuso orario naturalmente. Calendario alla mano vediamo che oggi, sabato 24 luglio, prima tappa sarà con l’ultima sessione di prove libere, la Fp3 prevista alle ore 9.00: si tornerà poi in pista alle ore 11.10 per la Superpole, della durata di appena 15 minuti. Tappa cardine per la diretta della Sbk ad Assen sarà poi gara 1, attesa alle ore 14.00, che consegnerà i primi punti validi per la classifica iridata.

