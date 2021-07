Diretta Sbk/ Superbike, streaming video e tv: orari Fp1 e Fp2. Gp Olanda 2021

DIRETTA SBK: SIAMO AD ASSEN PER LA 5^ PROVA IRIDATA

Dopo una lunga sosta, ecco che si riaccende sulla diretta della Sbk: con oggi, venerdi 23 luglio 2021 comincerà infatti il Gran premio d’Olanda 2021, tappa numero 5 del mondiale della Superbike e davvero non vediamo l’ora di dare spazio alle prime sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2, sull’iconico tracciato di Assen. Dopo dunque il banco di prova inglese che ha concesso il trionfo al campione del mondo in carica Jonathan Rea come pure a Toprak Razgatlioglu, feroce rivale e ora anche nuovo leader iridato, si riapre la lotta per il titolo in Olanda. Battaglia dove pure Rea e Razgatlioglu non saranno i soli protagonisti fin da oggi: piloti da tenere d’occhio fin dalle prime sessioni del Gp d’Olanda 2021 della Superbike saranno certo Redding e Lowes, ma pure l’azzurro Rinaldi, gran protagonista in Emilia Romagna circa un mesetto fa. Senza trascurare i colpi di scena, sempre possibili per la diretta della Sbk ad Assen.

DIRETTA SBK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL GP OLANDA 2021 DI SUPERBIKE

Va subito ricordato agli appassionati che quest’anno la Superbike sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, riservata ai soli abbonati. L’appuntamento oggi dal tracciato olandese, tra i più attesi del mondiale, sarà al solito sul canale Sky Sport Motogp, al numero 208 del telecomando. In ogni caso la diretta streaming video di tutte le sessioni sarà di conseguenza garantita da Sky Go, servizio solo per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp d’Olanda 2021 dal circuito di Assen resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP OLANDA 2021: GLI ORARI E IL PROGRAMMA

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Sbk, serve prima ricordare anche il programma e gli orari degli appuntamenti di oggi per la Superbike sul tracciato di Assen. Il calendario, per fortuna, non ci riserva alcuna sorpresa: primo banco di prova per le derivate di serie sarà alle ore 10.30 per la Fp1, mentre pèr la seconda sessione di prove libere, la Fp2, la diretta della Sbk per il Gp d’Olanda 2021 dovremo attendere le ore 15.00. Al solito si tratta di due sessioni da 45 minuti ciascuna, prima della bandiera a scacchi. Merita una nota parte la Superbike Supersport, principale categoria di contorno per la Sbk: qui Fp1 e Fp2 ad Assen avranno inizio rispettivamente alle ore 11.25 e 16.00.

