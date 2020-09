Diretta SBK/ Superbike, streaming video tv, orari e tempi Fp1 e Fp2 Gp Catalogna 2020

La Sbk è in diretta oggi, venerdi 18 settembre per disputare le prime prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran Premio di Catalogna 2020, su tracciato di Barcellona, a cui la Superbike farà tappa per la prima volta nella sua storia. Benché la Sbk, in tutte le sue classi vanti una grande tradizione suoi tracciati spagnoli, mai aveva fatto tappa al tracciato di Barcellona, di solito casa di altri sport motoristici. La prova di oggi sarà dunque un vero esordio ufficiale, che non vediamo l’ora di assistere, e per cui dobbiamo ringraziare la Federazione. Nel cercare di riscrivere il calendario iridato post lockdown anche per la Superbike, la Fim come la Dorna hanno dovuto cercare anche nuovi circuiti disponibili e atti ad ospitare in tutta sicurezza i gran premi che sono stati in precedenza cancellati: e Barcellona ha dato la propria disponibilità ad aprire le porte anche alle derivate di serie, per la prima volta nella sua storia. Come anche i nostri beniamini, siamo allora impazienti di studiare nel dettaglio il tracciato, fin dalle prime due sessioni di prove libere, che ci faranno compagnia nella giornata odierna: sicuramente già i big di questo mondiale, dal leader della classifica iridata Jonathan Rea al primo rivale al titolo Scott Redding, si faranno ben valere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi dal Montmelò sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Catalogna2020 dal circuito di Barcellona resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK GP CATALOGNA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Barcellona: andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Siamo infatti impazienti di sbarcare al circuito spagnolo, ma se il tracciato è inedito per la Superbike, il programma e gli orari della giornata saranno i medesimi di ogni appuntamento iridato che si svolge in Europa: non ci saranno dunque problemi legati al fuso orario per gli appassionati italiani.

Oggi dunque la giornata della Superbike comincerà alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1. Solo nel pomeriggio e non prima delle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – da notare che la prima durerà 50 minuti, mentre per la seconda sono in programma 45 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.30 e 16.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA