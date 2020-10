Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv, orari e tempi Fp1 e Fp2 Gp Francia 2020

Dopo pochi giorni di riposo, la Sbk è in diretta oggi venerdi 2 ottobre 2020 per la prima giornata dedicata alle consuete prime sessioni di prove libere – Fp1 e Fp2 – per il Gran Premio di Francia 2020. Dopo dunque le scintille della prova, inedita per la Superbike, di Barcellona, ecco che il mondiale delle derivate di serie fa tappa a Magny Cours, per quella che sarà il penultimo banco di prova di questo campionato del mondo. Ci avviciniamo dunque al gran finale di questa stagione 2020, così intensa e unica nel suo genere, perchè completamente stravolta dallo scoppio della pandemia da corinavirus: ma prima di avvicinarci alla gara portoghese, in cui ci saluteremo ufficialmente, ancora un’emozione, sulle curve del tracciato francese, tappa fissa del mondiale Sbk ormai dal 2003 (dopo il debutto avvenuto nel 1991). Dove sicuramente sarà grande spettacolo fin da Fp1 e Fp2 che ci faranno compagnia quest’oggi: tutti infatti vorranno subito mettersi al lavoro in vista degli appuntamento più importanti di questo weekend a Magny Cours, dove verranno pure messi in palio punti pesantissimi per la classifica iridata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi dal tracciato di Magny Cours sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Francia 2020 dal circuito di Magny Cours resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK GP FRANCIA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Magny Cours: andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Siamo infatti impazienti di sbarcare al circuito francese, dove il programma e gli orari della giornata saranno i medesimi di ogni appuntamento iridato che si svolge in Europa: non ci saranno dunque problemi legati al fuso orario per gli appassionati italiani. Oggi dunque la giornata della Superbike comincerà alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1. Solo nel pomeriggio e non prima delle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – da notare che la prima durerà 50 minuti, mentre per la seconda sono in programma 45 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.30 e 16.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA