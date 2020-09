Diretta Sbk/ Superbike: streaming video tv, orari e tempi Fp1 e Fp2 Gp Teruel 2020

La Sbk torna in diretta da Aragon per la prima giornata dedicata al Gran Premio di Teruel, oggi venerdi 4 settembre 2020, dove ovviamente ci terranno compagnia le due classiche sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2. E davvero siamo impazienti di vivere questi primi approcci all’asfalto spagnolo, che solo sette giorni fa ha ospitato i beniamini della Superbike per il Gp di Aragon. Non sorprendiamoci: il tracciato aragonese è sede infatti di un doppio Gp, inserito dalla Federazione per snellire il più possibile il calendario del mondiale 2020, profondamente rivisto dopo la pandemia da coronavirus. Ma se dunque le curve da affrontare oggi sono ben note, visto che si è girato qui solo sette giorni fa, pure lo spettacolo per la Sbk, in diretta oggi per Fp1 e Fp2 sarà garantito. Anche perchè in pista come nella classifica del mondiale, al momento infuria la battaglia tra il campionissimo Jonathan Rea, leader con la Kawasaki con 189 punti, e il pilota della Ducati Scott Redding (che lo segue in graduatoria a 10 punti di distacco): e con loro in molti sono pronti a regalarci scintille, da Razagtlioglu a Chaz Davies, senza dimenticare gli azzurri Rinaldi e Melandri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Aragon sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Teruel 2020 dal Motorland Aragon di Alcaniz resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK GP TERUEL 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Aragon, andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Ricordato che naturalmente gli appassionati italiani non avranno alcun problema con il fuso orario e che dunque il programma per questo venerdi seguirà l’orientamento canonico dei fine settimana europei per il Mondiale Sbk, tocca ricordare che oggi la giornata della Superbike comincerà alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1. Solo nel pomeriggio e non prima delle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – da notare che la prima durerà 50 minuti, mentre per la seconda sono in programma 45 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.30 e 16.00.



