Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Superpole e Gara 1 Gp Repubblica Ceca

Spazio ancora alla diretta della Sbk per il Gran premio della Repubblica Ceca 2021 sulla nuova pista di Most, oggi sabato 7 agosto 2021. Dopo il primo assaggio con le prime prove libere ecco che per la sesta tappa del mondiale della Superbike si farà sul serio: una sessione di test con la Fp3 e poi Superpole e specialmente gara 1 che pure assegnerà pesantissimi punti per il mondiale piloti. L’attesa per questo banco di prova è grand tenuto conto che è la prima volta che le derivate di serie fanno tappa su questo innovativo tracciato: chi saprà dominare le curve di Most?

Oggi l’attesa è tutta per Jonathan Rea che ancora non si è espresso al meglio sulla pista ceca, ma potrebbe riservare qualche sorpresa per la giornata di oggi: ricordiamo infatti nella Fp1 ieri ha dominato prima Razgatlioglu e poi è toccato a Gerloff, sotto al diluvio imporsi nella seconda sessione di prove libere. E chissà che cosa potrebbe succedere ora: staremo a vedere che accadrà in questo sabato dedicato alla diretta della Sbk per il Gran premio della Repubblica ceca 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni odierne però saranno visibili, eccezionalmente per la gara di Most al canale Sky Sport Action, al numero 206 del telecomando. Di conseguenza possiamo ricordare che la diretta streaming video delle sessioni per le derivate di serie sarà garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Aggiungiamo che sono ottime notizie per i tifosi non abbonati alla tv satellitare visto che, in occasione del Gran premio della Repubblica Ceca 2021, gara 1 della Superbike sarà visibile in chiaro e in tempo reale per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike rimane poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP REPUBBLICA CECA 2021: GLI ORARI DELLA GIORNATA A MOST

Siamo dunque impazienti di dare il via alla diretta della Sbk per questa seconda giornata del Gran premio della Repubblica Ceca 2021: ma quali saranno gli orari e il programma odierno a Most? Li ricordiamo subito, aggiungendo che pure non vi saranno problemi legati al fuso orario per gli appassionati italiani. Calendario alla mano ecco che la prima tappa per la diretta della Skb a Most sarà con la Fp3, ultima sessione di prove libere prevista alle ore 9.00: si tornerà poi in pista alle ore 11.10 per la Superpole, della durata di appena 15 minuti, che determinerà la griglia di partenza della prima gara. A seguire la Superbike sarà ancora in diretta per il Gp della Repubblica Ceca 2021 per gara 1, attesa alle ore 14.00, che consegnerà i primi punti validi per la classifica iridata.



