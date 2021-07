Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: Superpole e Gara1. Gp Gran Bretagna 2021

DIRETTA SBK, SUPERBIKE: ANCORA A DONINGTON PARK

Siamo in diretta con la Sbk anche oggi, sabato 3 luglio 2021, per il Gran premio di Gran Bretagna 2021, quarto banco di prova per il mondiale della Superbike. Dopo dunque le prime sessioni di prove libere occorse ieri sulla storica pista di Donintgon Park ecco che per i nostri beniamini delle derivate di serie è tempo di fare sul serio: al solito, che in questo sabato verranno definite le griglie di partenza delle gare e soprattutto verranno assegnati i primi punti che valgono per la classifica del mondiale piloti. Chi dunque farà il primo colpaccio in terra inglese? Fare pronostici risulta complicato, anche se già ieri abbiamo visto che sul tracciato di Donington Park hanno ben figurato durante le prime prove libere i soliti Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu (che occupano i primi due posti della classifica iridata), ma pure l’altro pilota Kawasaki Lowes e gli azzurri Rinaldi e Locatelli (senza dimenticare l‘exploit di Gerloff nella Fp2). Sarà una giornata dedicata alla Superbike davvero brillante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili al solito al canale 208 Sky Sport Motogp. Di conseguenza la diretta streaming video delle sessioni per le derivate di serie sarà garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Aggiungiamo poi che in occasione del Gp di Gran Bretagna 2021 gara 1 della Superbike sarà infatti visibile solo in differita in chiaro per tutti su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In generale, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike rimane poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP GRAN BRETAGNA 2021: GLI ORARI DELLA GIORNATA A DONINGTON PARK

Ovviamente impazienti di dare la parola alla pista per questa magnifica giornata, dedicata alla diretta della Sbk per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, pure tocca ora esaminare anche il programma e gli orari previsti oggi per le sessioni della Superbike. Senza dimenticare poi che gli appassionati italiani dovranno anche fare i conti con l’ora di fuso orario esistente tra Italia e Inghilterra. Facendo i dovuti calcoli, segnaliamo che primo appuntamento in diretta con la Sbk sarà alle ore 9.00 italiane con la Fp3, terza e ultima sessione di prove libere per la Superbike. Alle ore 11.10 si torna in pista per la Superpole, che durerà appena 15 minuti, mentre tappa cardine della giornata per il Gran premio della Gran Bretagna 2021 sarà alle ore 14.00, con la tanto attesa gara 1, che consegnerà i primi punti validi per la classifica iridata.

