Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv: orari e tempi, Fp1 e Fp2 Gp Gran Bretagna

Dopo l’entusiasmante appuntamento del Mondiale Sbk a Misano, la Superbike è in diretta oggi, venerdi 2 luglio dalla storica pista di Donington Park, per vivere le prime sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran premio di Gran Bretagna 2021. L’attesa verso questa tappa del campionato del mondo è grande: è proprio il tracciato inglese che ha ospitato la prima gara delle derivate di serie e dunque, piloti, team e appassionati sono sempre impazienti di vivere questo appuntamento così prestigioso. Dove pure ci attendiamo grandi scintille, fin dalle prime sessioni di prove libere di oggi, specie da parte del campione del mondo Jonathan Rea e dal leader degli indipendenti Toprak Razgatlipglu che, dal primo e secondo gradino della classifica iridata, stanno davvero animando queste le prime prove del mondiale Sbk 2021. Pure i due non saranno i soli a puntare a un ruolo da protagonista in questo fine settimana inglese per la Sbk, in diretta da Donintgon Park: Redding, Lowes, ma pure l’azzurro Michael Rinaldi, fresco vincitore nella gara di Misano, daranno il 100% per essere competitivi fin dalle prime Fp1 e Fp2 del Gp Gran Bretagna 2021.

Ricordiamo subito che anche per quest’anno la Superbike sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, riservata ai soli abbonati. L’appuntamento oggi dal tracciato inglese sarà al solito sul canale Sky Sport Motogp, al numero 208 del telecomando. In ogni caso la diretta streaming video di tutte le sessioni sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp di Gran Bretagna 2021 dal circuito che ha fatto la storia per le derivate di serie resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

Tocca dunque ora esaminare da vicino il programma odierno per la diretta della Sbk per il Gran premio di Gran Bretagna 2021, tra le tappe più attese del mondiale della Superbike, ricordando però che gli appassionati italiani dovranno fare ben attenzione agli orari, vista l’ora di fuso presente tra Italia e Inghilterra. Fatti i dovuti calcoli ricordiamo che oggi la Fp1 avrà inizio alle ore 11.30 per la classe regina e durerà fino alle ore 12.15: per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 16.00 e la bandiera a scacchi, al solito sventolerà 45 minuti dopo. Ora non resta che metterci comodi: chi già oggi brillerà a Donintgon Park nelle prime prove libere del Gp di Gran Bretagna 2021 della Superbike, in diretta oggi?

