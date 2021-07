Diretta Sbk/ Superbike, streaming video tv, Superpole Race e gara 2. Gp Gran Bretagna

DIRETTA SBK, SUPERBIKE: ULTIME EMOZIONI PER IL GP GRAN BRETAGNA 2021

Ultima giornata in diretta per la Sbk per il Gran premio della Gran Bretagna 2021: con oggi domenica 4 luglio 2021 giungeremo a conclusione di questa magnifica quarta tappa del mondiale Superbike e davvero non vediamo l’ora di incoronare anche l’ultimo vincitore sul tracciato di Donington Park. Solo ieri gara 1 ha visto il meritato trionfo di Toprak Razgatlioglu, il turco della Yamaha che ha guastato la festa ai padroni di casa britannici, che si sono presi “solo” il secondo e il terzo gradino del podio con Jonathan Rea e Alex Lowes, entrambi su Kawasaki. Ma ora è tempo di mettere testa e cuore sull’ultimo banco di prova per la Superbike in terra inglese: con oggi verranno assegnati altri decisi punti per la classifica del mondiale piloti, che pure solo all’inizio della stagione, comincia ad avere una fisionomia ben definita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Va dunque aggiunto che oggi sarà garantita anche la visione in diretta tv in tempo reale di gara 2 sulla tv in chiaro: appuntamento su Tv8, canale numero 8 del telecomando. In ogni caso, un valido punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Gran Bretagna 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK, GP GRAN BRETAGNA 2021: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA 2 A DONINGTON PARK

Desiderosi di non perderci neppure un istante della diretta della Sbk, per le ultime prove del Gran premio di Gran Bretagna 2021, tocca pure ricordare il programma e gli orari degli appuntamenti odierni da Donington Park. Ricordato che gli appassionati italiani dovranno ovviamente fare i contI con l’ora di fuso orario esistente, segnaliamo che oggi, prima tappa per le derivate di serie sarà con il Warm up, previsto alle ore 10.00 e della durata di 15 minuti appena. La Superbike sarà poi in pista alle ore 12.00 italiane per la Superpole Race, prova breve che stabilisce la griglia di partenza di gara 2 e pure consegna pochi punti validi per il mondiale piloti. Attenzione poi alle ore 15.00 quando da Donington Park daremo via alla diretta della Sbk per gara 2 del Gran premio di Gran Bretagna 2021, ultima emozione di questo fine settimana, dove verrà assegnato punteggio pieno per la lotta al titolo mondiale.

