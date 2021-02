Diretta Scandicci Busto Arsizio/ Streaming video Rai: farfalle in gran forma ma..

DIRETTA SCANDICCI BUSTO ARSIZIO: TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE

Scandicci Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Wolf e Yovchev, è la partita di volley femminile in programma oggi, martedì 2 febbraio alla Palmberg Arena di Schwerin: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. E’ col il derby tutto italiano, la diretta tra Scandicci e Busto Arsizio che apriamo una nova fase per la Champions league di volley femminile: siamo nella bolla tedesca di Schwerin e con oggi per il girone A verranno disputate di fila le ultime tre sfide della fase a gruppi. Secondo il nuovo format, modificato dalla Cev per venir in contro alle difficoltà pratiche legate alla pandemia ancora in corso, al termine di questa tre giorni bollente dunque scopriremo finalmente chi accederanno alla fase finale della manifestazione e certo la speranza degli appassionati italiani è che tutte le squadre nazionali ancora in gara possano qualificarsi. A partire da Scandicci e Busto Arsizio, oggi in campo sul taraflex tedesco per la prima sfida di questa bolla in terra tedesca: pure l’impresa non sarà facile, specie per le farfalle, che registrano appena tre punti nella classifica del gruppo (sono 8 quelli delle fiorentine). Ma chissà che cosa succederà oggi e questa settimana!

SCANDICCI BUSTO ARSIZIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Busto Arsizio sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SCANDICCI BUSTO ARSIZIO: IL CONTESTO

Come detto, siamo alla seconda bolla della fase a gironi della Champions league e dunque diamo il via oggi a tre giorni di grande competizione, dove saranno previsti gli ultimi incontri che decideranno la classifica finale e dunque le qualificazione alla fase finale della prima competizione europea di volley femminile. La posta in palio è importante, e l’attesa per la diretta tra Scandicci e Busto Arsizio è davvero grande: anche perché, classifica alla mano, vediamo ben che le farfalle, che pure stanno vivendo un gran momento di forma, saranno chiamate già oggi all’impresa. Classifica del gruppo A alla mano vediamo infatti che lombarde di Musso, su tre partite disputate hanno ottenuto un solo successo, contro il Rzeszow a dicembre e dunque vantano appena la seconda posizione, con 3 punti. Sopra vi sono le tedesche oggi padrone di casa a quota 6 punti e in cima proprio le fiorentine di Barbolini, leader con 8 punti e tre vittorie già ottenute. Pure va detto, come suggerito poco prima, che per Busto Arsizio questo è un grandissimo momento: la squadra biancorossa è infatti volata in Germania lasciandosi alle spalle una striscia di ben 4 successi di fila, occorsi solo da metà gennaio in poi, mentre nello stesso periodo la Savino ha davvero sofferto. Chissà che a Musso non riesca l’impresa: vedremo che dirà il campo!



