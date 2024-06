Diretta/ Scozia Svizzera (risultato 0-0) streaming video Rai: ci sono Gilmour e Shaqiri, via! (19 giugno)

DIRETTA SCOZIA SVIZZERA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Scozia Svizzera, con la quale possiamo ricordare il bel cammino che la nazionale rossocrociata aveva compiuto tre anni fa agli Europei. Due partite a Baku, una a Roma persa contro l’Italia; il pareggio contro il Galles e la vittoria sulla Turchia erano stati sufficienti alla Svizzera per qualificarsi agli ottavi con il terzo posto nel girone, ma l’incrocio maturato era stato quello contro la Francia. Qui, il capolavoro elvetico: sotto 1-3, la nazionale aveva pareggiato negli ultimi nove minuti con Haris Seferovic e Mario Gavranovic e poi aveva avuto la meglio ai rigori, con errore fatale proprio di Kylian Mbappé. Arrivata ai quarti con grande entusiasmo e aspettative, la Svizzera si era arenata sulla Spagna.

Ancora rigori, ma questa volta aveva segnato solo Gavranovic con Fabian Schar, Manuel Akanji e Ruben Vargas a sbagliare. Adesso vedremo se i rossocrociati sapranno replicare questo risultato, l’esordio è stato confortante ma la seconda partita ci aspetta, dunque leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché la diretta di Scozia Svizzera sta davvero per farci compagnia! SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams. Allenatore: Steve Clarke SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Ri. Rodriguez; Widmer, G. Xhaka, Freuler, R. Vargas; Shaqiri, Aebischer; D. Ndoye. Allenatore: Murat Yakin (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCOZIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi della partita in prima serata, la diretta tv di Scozia Svizzera viene fornita dalla televisione di stato e, come sempre in questi giorni di Europei 2024, il canale di riferimento sarà Rai Uno che è disponibile anche in mobilità, sul sito di Rai Play o tramite la relativa app. I clienti della televisione satellitare avranno invece l’opzione dei canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (ai numeri 201 e 202 del loro decoder), con la diretta streaming video di Scozia Svizzera che sarà garantita senza costi aggiuntivi attivando l’applicazione Sky Go sui loro dispositivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SCOZIA SVIZZERA

SCOZIA SVIZZERA: I TESTA A TESTA

C’è un’ampia storia che riguarda la diretta di Scozia Svizzera, 16 partite ma con la più recente che è un’amichevole del marzo 2006, vinta per 3-2 dai rossocrociati che si erano imposti ad Hampden Park con i gol di Tranquillo Barnetta, Daniel Gygax e Ricardo Cabanas, per la Scozia rete della bandiera firmata da Kenny Miller. Se parliamo di grandi tornei, di precedenti nelle fasi finali ne contiamo appena uno: quello del girone degli Europei 1996, e in quel caso era stata una bellissima vittoria della nazionale scozzese con il gol firmato da Ally McCoist, peccato però che quel successo non fosse bastato per qualificare la Scozia alla fase ad eliminazione diretta.

In generale la diretta di Scozia Svizzera porta in dote otto vittorie dei britannici a fronte di cinque affermazioni rossocrociate, dunque con tre soli pareggi; ricordiamo anche che le due nazionali si erano sfidate nelle qualificazioni ai Mondiali 1994 e poi in più di un’occasione sulla strada verso gli Europei, la più recente di queste per il torneo del 1992 con una vittoria scozzese per 2-1 e il bel pareggio per 2-2 in casa della Svizzera. Adesso dunque vedremo cosa succederà, il fatto che l’ultima partita sia distante 19 anni non ci aiuta a farci capire dai precedenti cosa potrebbe succedere al RheinEnergie Stadion di Colonia e dunque ci affideremo comunque al campo. (agg. di Claudio Franceschini)

SCOZIA SVIZZERA: ROSSOCROCIATI PER GLI OTTAVI!

La diretta di Scozia Svizzera ci fa compagnia dal RheinEnergie Stadion di Colonia, alle ore 21:00 di mercoledì 19 giugno 2024: arbitra lo slovacco Ivan Kruzliak, siamo nella seconda giornata del gruppo A agli Europei 2024. È la partita che potrebbe consegnare alla Svizzera la qualificazione agli ottavi: l’esordio dei rossocrociati è stato brillante, è arrivato un 3-1 all’Ungheria che negli ultimi tempi è avversaria decisamente ostica e dunque per Murat Yakin la prima ha dato ottime indicazioni, ora ripetere il successo stasera significherebbe procedere nel torneo e attendere la prossima avversaria.

Della Scozia invece bisogna dire il contrario: assolutamente asfaltata dalla Germania nella partita inaugurale, questa nazionale ha tanti punti di domanda aperti e anche un pareggio servirebbe a poco, a meno ovviamente di fare il colpo grosso contro l’Ungheria e provare a prendersi il terzo posto. Non sarà facile ma per il momento le speranze scozzesi sono del tutto aperte; noi allora aspettiamo che la diretta di Scozia Svizzera prenda il via, prendendoci del tempo per leggere insieme le scelte da parte dei due CT nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SVIZZERA

È da vedere quanto Steve Clarke cambierà per la diretta Scozia Svizzera: sicuramente è squalificato Porteous, dunque spazio a McKenna nel terzetto difensivo con Hendry e Tierney mentre Gunn viene confermato tra i pali, poi nei quattro di centrocampo potremmo vedere Billy Gilmour titolare al posto di McGregor (al fianco di McTominay) con la conferma degli esterni Ralston a destra e Roberston a sinistra, alle spalle dei due attaccanti ci sarà quasi certamente McGinn con Christie che rischia sulla pressione di Forrest,come prima punta Ché Adams è in competizione con Shankland che stasera potrebbe avere la meglio.

Murat Yakin potrebbe già pensare alla Germania e fare qualche modifica, ma lieve: per esempio davanti Embolo può prendere il posto di Duah e alle sue spalle Okafor e Steffen si giocano la maglia che contendono a Ruben Vargas e Dan Ndoye. A centrocampo invece si va per la conferma dell’equilibrata e determinante coppia formata da Freuler e Granit Xhaka, con Widmer e Aebischer che possono continuare a percorrere le corsie laterali; per quanto riguarda la difesa, il terzetto formato da Schar, Akanji e Ricardo Rodriguez è favorito per coprire Sommer ma attenzione a Stergiou, che potrebbe sostituire il giocatore del Torino.

PRONOSTICO E QUOTE SCOZIA SVIZZERA

Leggendo le quote che l’agenzia Snai sta proponendo per la diretta di Scozia Svizzera possiamo notare come la nazionale rossocrociata sia favorita: il segno 2 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,80 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita, per contro abbiamo un valore pari a 4,50 volte la vostra giocata sul segno 1 che identifica l’affermazione della Scozia. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 3,65 volte la cifra messa sul piatto.











