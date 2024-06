DIRETTA GERMANIA SCOZIA/ Video streaming Rai 1: c’è una storia intrigante (Euro 2024, oggi 14 giugno)

DIRETTA GERMANIA SCOZIA: TESTA A TESTA

Un tuffo nella storia può essere intrigante verso la diretta di Germania Scozia: i precedenti complessivi sono 17 e come prevedibile è in vantaggio la Germania, con un bottino di otto vittorie a fronte di cinque pareggi e quattro successi per la Scozia. Di recente c’è una striscia aperta di tre vittorie consecutive per la Germania, che infatti vinse entrambe le partite valide per il girone di qualificazione per gli Europei del 2016 e anche il match di ritorno di un altro girone di qualificazione degli Europei, in quel caso verso l’edizione 2004. All’andata c’era stato l’ultimo pareggio (1-1), ma parliamo di sabato 7 giugno 2003, cioè ben 21 anni fa.

Dobbiamo tornare ancora un po’ più indietro per l’ultima vittoria della Scozia, per 1-0 mercoledì 28 aprile 1999, in quella che fu l’ultima sfida del XX secolo fra queste due Nazionali ed anche l’ultima amichevole. Citiamo poi gli ultimi due precedenti nella fase finale di grandi tornei: la Germania vinse per 2-0 domenica 14 giugno 1992, nel corso degli Europei di quell’anno in Svezia, mentre domenica 8 giugno 1986, durante i Mondiali in Messico, ecco un altro successo tedesco, in quel caso per 2-1 e per la precisione era ancora la Germania Ovest. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GERMANIA SCOZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Euro 2024 vedrà tutte le partite trasmesse da Sky Sport e una selezione anche in chiaro sulla Rai, quindi comincia l’avventura con la diretta tv di Germania Scozia che, essendo la partita inaugurale e anche un match di prima serata, sarà visibile in chiaro per tutti su Rai 1 oltre che sui canali della televisione satellitare per gli abbonati. Di conseguenza, avremo anche una doppia possibilità di diretta streaming video di Germania Scozia: per tutti tramite sito o app di Rai Play, per gli abbonati anche tramite Sky Go.

LA PARTITA INAUGURALE

Il fascino della partita inaugurale di un grande torneo è sempre speciale, attendiamo quindi la diretta di Germania Scozia, che ci terrà compagnia dalle ore 21.00 di stasera, venerdì 14 giugno, dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera per aprire Euro 2024 e per la precisione il girone A di questa edizione degli Europei di calcio. Favoriti d’obbligo sono i padroni di calcio, anche se ci attendiamo subito risposte significative dalla diretta di Germania Scozia, perché non sempre ha convinto nel cammino di avvicinamento la Nazionale di Julian Nagelsmann, soprattutto in un 2023 difficile. Nel 2024 ecco però tre vittorie e un pareggio in quattro partite e in particolare la certezza che la Germania sia sempre rivale scomoda per chiunque.

Il debutto non poteva essere più ostico per la Scozia, che tuttavia ha ben poco da perdere: una sconfitta sarebbe il risultato più prevedibile, mentre qualsiasi altro esito sarebbe una spinta enorme, anche dal punto di vista psicologico, in un gruppo che per il resto comprende anche Ungheria e Svizzera, quindi è certamente complicato ma non impossibile. Questi almeno sono i calcoli che possiamo provare a fare in vista del via ad un’avventura che durerà per un mese intero: non vediamo l’ora che arrivi il fischio d’inizio della partita inaugurale, che cosa ci dirà la diretta di Germania Scozia?

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SCOZIA

Logicamente un vasto spazio va concesso anche alle probabili formazioni per la diretta di Germania Scozia: per Julian Nagelsmann modulo 4-2-3-1, in porta dovrebbe aver recuperato Neuer; in difesa potrebbero esserci ancora dei ballottaggi aperti ma puntiamo su Kimmich, Tah, Rudiger e Mittelstadt da destra a sinistra; in mediana Andrich potrebbe affiancare Kroos, che si ritirerà al termine di Euro 2024, ma spera che l’attesa sia lunga ancora un mese; sulla trequarti grande qualità per la Germania con Musiala a destra, Gundogan in posizione centrale e Wirtz ala sinistra, naturalmente tutti alle spalle del centravanti Havertz.

Il c.t. ospite Steve Clarke dovrebbero invece poter fare affidamento su Robertson e McTominay, elementi fondamentali per una partita così difficile. Il modulo è il 3-4-2-1, con questi possibili titolari: il portiere Gunn; McKenna, Hendry e Tierney a comporre la retroguardia a tre uomini; quattro maglie invece a centrocampo, presumibilmente per Ralston, McGregor, Gilmour e appunto Robertson; infine, McGinn e McTominay dovrebbero essere i due trequartisti e infine spazio alla prima punta Adams, per cercare di aprire Euro 2024 con una sorpresa.

COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO?

In conclusione, lo sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Germania Scozia, che dovrebbe essere per la verità a senso unico. Infatti il segno 1 per la vittoria tedesca è quotato a 1,28, mentre poi si sale già a quota 5,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera vincesse la Scozia.











