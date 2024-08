Il basket non ci abbandona mai neanche alle olimpiadi ed eccoci infatti alla diretta di Serbia Australia che potremmo seguire a partire dalle 14,30 di oggi 6 agosto 2024. Il sapore di NBA si può sentire solo dal nome delle due nazionalità: da una parte abbiamo il tre volte MVP della lega Jokic, pronto a dimostrare che anche lontano da Denver è uno dei giocatori più forti sul panorama internazionale; mentre sul fronte australiano abbiamo Ben Simmons e Dante Exum che se nella serata giusta è ancora uno dei migliori difensori perimetrali della storia del gioco.

I riflettori sono puntati sulla Serbia che sembra avere i favori del pronostico, ma occhio a non considerare agguerriti gli australiani che hanno dalla loro più fisico in post, cosa che invece non possiamo dire per la Serbia oltre il centro ovviamente. La Serbia però ha una maggiore propensione al tiro con tutto il quintetto titolare.

DIRETTA SERBIA AUSTRALIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Serbia Australia sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare di Sky, servirà anche il pacchetto Sport per questa occasione. Per i più smart, sappiate che facendo parte dello stesso ecosistema anche NowTv trasmetterà questo match, con le medesime modalità della società prima menzionata.

DIRETTA SERBIA AUSTRALIA: IL CONTESTO

Nella diretta di Serbia Australia ci sarà un’intera squadra come osservata speciale: ovviamente quella di Jokic, perché? La squadra del miglior centro vuole avere la possibilità di giocarsi la finale, infatti oltre agli USA e alla Francia sono loro al terzo posto e vorrebbero sorprendere le aspettative. Ci sono però delle mancanze nella squadra serba soprattutto per il poco volume di difesa perimetrale che hanno.

Le guardie e il tre infatti possiamo considerarli come giocatori molto offensivi ma con lacune nella propria metà campo importanti, mentre per l’Australia c’è un Dellavedova che sa come sfruttare il turo da dietro l’arco, soprattutto nei tiri difficili sa come buttarla a canestro.